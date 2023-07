Nachhaltige Investments transparent: Pangaea Life startet App für digitale Investmentreise

Wohin fließt das Geld der Kunden und Anleger? Gerade bei Fonds ist dies selten transparent nachzuvollziehen. Pangaea Life verspricht hier Transparenz und lässt Kunden und Vermittler via App in den "Maschinenraum" der Kapitalanlage blicken.

Vom urbanen Berliner Stadtquartier in die sonnige Wüste Andalusiens und zur Abkühlung an Norwegens stürmische Küste: Pangaea Life wechselt von der Versicherungsseite zum touristischen Reiseführer und lädt Vermittler und Kunden dazu ein, den nachhaltigen Sachwert-Investments der beiden Fonds „Blue Living“ und „Blue Energy“ einen Besuch abzustatten. Und zwar per App.

Nachhaltiges Investieren soll begeistern und Menschen dazu animieren, selbst Teil der Lösung zu werden – davon ist die nachhaltige Marke der Bayerischen im Sinne der Philosophie einer blauen Nachhaltigkeit fest überzeugt, davon zeigt sich die Geschäftsführung des Versicherers überzeugt.

Über die neue App „Pangaea Life Investmentreise“ bietet der Versicherer nun die Möglichkeit, virtuell selbst zu den Investments aus beiden Fonds zu reisen. Dank 360-Grad-Technologie könne sich dort jeder auf dem Smartphone oder per VR-Brille ein eigenes Bild davon machen, wie die Anlagen nachhaltige Rendite erwirtschaften, verspricht der Versicherer.



In die Rolle der Reiseführers schlüpfen mit Uwe Mahrt und Daniel Regensburger die beiden Geschäftsführer der Pangaea Life. Die Reisenden können sich über die App aussuchen, welche Erneuerbare-Energie-Anlagen oder nachhaltigen Stadtquartiere sie besuchen möchten. Folgenden Reiseziele stehen in der digitalen Investmentreise auf dem Programm.

Blue Living Fonds

Nachhaltiges Wohnquartier Parkside Berlin

Nachhaltiges Wohnquartier Urban Living Berlin

Blue Energy Fonds

Windpark Mads Dänemark

Windpark Tesla Norwegen

Windpark The Rock Norwegen

Wasserkraftwerk Sagres Portugal

Solarpark La Cabrita Spanien

Solarpark Aljustrel Portugal

„Unser Ziel ist es die nachhaltige Vorsorge und das Investieren in echte nachhaltige Sachwerte auf breiter Basis in der Gesellschaft zu verankern“, sagt Daniel Regensburger, Geschäftsführer der Pangaea Life. „Motivation dafür erzeugen wir durch eine attraktive Rendite, aber auch indem wir Menschen die Wirkung ihrer Investments buchstäblich vor Augen führen. Transparenz ist für nachhaltige Anlagen die wertvollste Währung“, sagt Regensburger. Mit der Investmentreise-App wolle man den Vertriebspartnern und den gemeinsamen Kunden genau dafür ein neues Werkzeug an die Hand geben.

Die App kann für Android über den Google Play Store und für das iPhone über den Apple App-Store kostenlos unter dem Namen „Pangaea Life Investmentreise“ heruntergeladen werden.