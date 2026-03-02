Newsletter
Nahost-Eskalation: Auswirkungen auf Energiepreise, Aktien und Anleihen

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: Stock.Adobe.com/SpeedShutter
Welche Auswirkungen der Krieg in Nahost hat

Der Angriff von Israel und den USA auf den Iran verschärft die geopolitische Lage im Nahen Osten deutlich. Die Märkte reagieren bereits mit steigenden Ölpreisen. Welche Folgen drohen für Energie, Aktien und Anleihen – und wo liegen die größten Risiken?

Die geopolitische Lage im Nahen Osten hat sich dramatisch zugespitzt: Nach Wochen intensiver Verhandlungen, Drohungen und Truppenverschiebungen haben Israel und die USA den Iran präventiv angegriffen. Erste Berichte deuteten auf „chirurgische“ Schläge hin, doch Präsident Trumps achtminütiges Video spricht von einer „anhaltenden“ Militäroperation mit potenziellen US-Verlusten – „Boots on the Ground“, also die tatsächliche Präsenz von Truppen in dem Kriegsgebiet, sind somit nicht vollständig ausgeschlossen, trotz Trumps Wahlkampfrhetorik gegen langwierige Interventionen vor den Zwischenwahlen. Auf Basis der aktuellen Entwicklungen teilen wir hier eine strukturierte Analyse der potenziellen Auswirkungen auf Energiepreise, Aktien und Anleihen. 

Ölpreise: Vorlaufender Anstieg und Hormus als Gamechanger  


Die Märkte haben den Konflikt zumindest teilweise vorweggenommen: Der Rohölpreis (Brent) ist bereits spürbar gestiegen und notierte bereits im Vorfeld der Eskalation bei 70-80 USD pro Barrel – ein Plus von über 20 % seit Jahresbeginn. Historisch folgten geopolitischen Schocks im Nahen Osten oft initiale Anstiege um bis zu 10 %, gefolgt von Gewinnmitnahmen und mittelfristig niedrigeren Preisen („Sell-the-News“-Effekt). Das entscheidende Risiko ist jedoch die Straße von Hormus: Durch diese Engstelle zwischen dem Oman und dem Iran fließen rund 20 % des globalen Öls – eine Schließung (wie nun vom Iran angedroht) könnte den Brent-Ölpreis schnell auf 100 USD oder mehr treiben.  

