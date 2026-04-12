Der Core für alle Satellites – IDEAL UniversalLife

Harte Schale, sichere Rendite: Warum die IDEAL UniversalLife der perfekte „Core“ ist

In einer Finanzwelt, die sich immer schneller dreht, suchen Kunden nach einem Fixpunkt. Einem Fundament, das nicht wackelt, wenn die Märkte stürmisch werden. Für Sie als Berater ist das Core-Satellite-Prinzip die logische Antwort: Ein stabiler Kern („Core“), flankiert von chancenorientierten Nebeninvestments („Satellites“). Doch die entscheidende Frage ist: Woraus besteht dieser Kern?

Klassische Substanz trifft moderne Erträge

Die IDEAL UniversalLife ist kein Produkt, das mit dem Wind weht – sie ist der verlässliche Ankerplatz für jedes moderne Kundenportfolio. Seit mehr als 10 Jahren steht die IDEAL mit der laufenden Verzinsung mit an der Spitze des deutschen Marktes und bietet mit dem klassischen Deckungsstock eine echte Bastion der Beständigkeit.

Hier verschmilzt die Sicherheit einer klassischen Rentenversicherung mit einer Performance, die sich sehen lassen kann: Eine laufende Verzinsung von 3,0 % (zzgl. Treuebonus) macht die UniversalLife zum belastbaren Fundament im Portfolio-Mix.

*Quellen Datenbasis Grafik: lfd. Verzinsung Branche (policendirekt.de/ ab 2024 Morgen & Morgen)

Institutionelle Expertise statt täglicher Entscheidungslast

Hand aufs Herz: Die wenigsten Kunden wollen sich täglich mit Anlageentscheidungen quälen oder komplexe Marktdaten analysieren. Hier wird die IDEAL zum strategischen Partner. Wir verstehen uns als institutioneller Anleger für Ihre Kunden. Durch das Management unserer Kapitalanlagen nehmen wir den Kunden die Last der Entscheidung ab. Sie müssen keine Finanzexperten sein, um von erstklassigen Werten zu profitieren – sie vertrauen auf die Finanzstärke und Erfahrung eines Spezialisten.

Die Bewertungsreserven der IDEAL liegen (lt. aktuellem Geschäftsbericht) bei 176,0 Mio. €. Diese Zahl belegt eindrucksvoll, wie robust und widerstandsfähig die Kapitalanlage ist. Die Reservequote auf den Buchwert beträgt 5,3 %. Während der Branchendurchschnitt teils im zweistelligen Minusbereich liegt, sind wir der Fels in der Brandung.

Die sicherste Art Geld flexibel anzulegen

Ein stabiler Kern muss nicht starr sein. Die IDEAL UniversalLife ist als „transparentes Versicherungskonto“ konzipiert und bleibt ein Leben lang beweglich:

Atmungsaktive Liquidität: Zuzahlungen und Entnahmen sind bis ins hohe Alter flexibel möglich.

Zuzahlungen und Entnahmen sind bis ins hohe Alter flexibel möglich. Volle Transparenz: Über „Mein UniversalLife“ hat der Kunde jederzeit den vollen Durchblick – so übersichtlich wie ein modernes Banking-Tool.

Über „Mein UniversalLife“ hat der Kunde jederzeit den vollen Durchblick – so übersichtlich wie ein modernes Banking-Tool. Garantierte Sicherheit: Klassische Anlagestrategie trifft auf moderne Flexibilität.

Ein Gewinn für Ihre Kunden – und ein Booster für Ihr Business

Doch die IDEAL UniversalLife überzeugt nicht nur auf der Kundenseite. Sie ist konsequent darauf ausgerichtet, auch Ihr Geschäft zu bereichern. Profitieren Sie von einem komplett digitalen Verkaufsprozess – papierlos, nachhaltig und effizient.

Besonders attraktiv für Ihre Planung: Bei der UniversalLife gibt es keine Stornohaftungszeit. Sie bauen sich ein passives Einkommen durch eine laufende Vergütung auf Basis der Kontostände auf. Jede Zuzahlung Ihrer Kunden erhöht nicht nur deren Vorsorge, sondern auch direkt Ihre Vergütung.

Auch für preissensible Kunden ist die IDEAL UniversalLife perfekt: Rabattieren Sie die beitragsbezogenen Abschluss- und Vertriebskosten für Einmalbeiträge individuell! Zudem haben Sie die Freiheit, eine Kontoeinrichtungsgebühr mit den Kunden zu vereinbaren.

Ihr Vorsprung: Jetzt Vertriebs-Booster und Webinar sichern

Wir wollen, dass Sie dieses starke Gesamtpaket direkt in Ihren nächsten Termin mitnehmen können. Auf unserer exklusiven Landingpage erwartet Sie das Vertriebs-Booster-Paket – mit professionellen Unterlagen, spannenden Verkaufsansätzen und Leitfäden, die Ihren Erfolg beschleunigen.

Zusätzlich laden wir Sie herzlich zu unserem Webinar ein. Dort zeigen wir Ihnen im Detail, wie Sie die IDEAL UniversalLife als Core-Investment positionieren und sowohl von der institutionellen Stärke als auch von den vertrieblichen Vorteilen maximal profitieren.

Geben Sie dem Portfolio Ihrer Kunden den sicheren, flexiblen und renditestarken Core, den es verdient – IDEAL UniversalLife.

👉 Jetzt Vertriebs-Booster-Paket abrufen und zum Webinar anmelden!