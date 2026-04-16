Russlands Wirtschaft: Stabilität nach außen – strukturelle Erosion im Inneren

Russlands Wirtschaft zeigt sich nach außen weiter widerstandsfähig. Nach dem Wachstum von 3,6 Prozent im Jahr 2023 dürfte die Wirtschaftsleistung 2024 noch um rund zwei bis 2,5 Prozent zulegen. Für die kommenden Jahre erwarten Ökonomen jedoch nur noch etwa ein Prozent Wachstum. Damit verliert das bisherige Modell spürbar an Dynamik.

Getragen wird die Konjunktur vor allem von einer kriegsbedingten Fiskalpolitik. Nach Schätzungen fließen inzwischen bis zu 40 Prozent des Staatshaushalts in Militär und Sicherheit. Die Verteidigungsausgaben liegen bei rund sechs bis sieben Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Vor allem die Rüstungsindustrie profitiert davon und verzeichnet zweistellige Zuwachsraten.

Für andere Bereiche der Wirtschaft wird diese Entwicklung zunehmend zum Problem. Während die staatlichen Mittel Produktion und Beschäftigung in sicherheitsnahen Sektoren stützen, geraten zivile Branchen stärker unter Druck. Die sichtbare Stabilität basiert damit immer weniger auf einer breiten wirtschaftlichen Grundlage.

Staatsfinanzen und Zinsen belasten Unternehmen

Die Folgen zeigen sich inzwischen auch im Haushalt. Das Defizit liegt bei rund zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts und dürfte weiter steigen. Gleichzeitig erhöht die Regierung die Steuerlast und greift verstärkt auf Rücklagen zurück. Der finanzpolitische Spielraum wird dadurch kleiner.

Zusätzlichen Druck erzeugt die Geldpolitik. Mit einem Leitzins von rund 16 Prozent versucht die russische Zentralbank, die Inflation zu bremsen, die zuletzt bei sieben bis acht Prozent lag. Für Unternehmen verteuern sich Investitionen deutlich, zugleich schwächen hohe Finanzierungskosten den Konsum und die Kreditnachfrage.

Auch die Sanktionen wirken langfristig weiter. Zwar umgeht Russland Teile der Handelsbeschränkungen über Drittstaaten. Dieser Umweg hat Analysen zufolge jedoch Zusatzkosten von rund 130 Milliarden US-Dollar verursacht. Zudem bleibt der Zugang zu Technologie und wichtigen Vorprodukten eingeschränkt, was die Produktivität belastet.

Fachkräftemangel und Energieabhängigkeit bleiben Risiken

Ein weiteres strukturelles Problem liegt am Arbeitsmarkt. Die offizielle Arbeitslosenquote liegt bei unter drei Prozent. Das signalisiert jedoch keine entspannte Lage, sondern einen ausgeprägten Mangel an Arbeitskräften. Mobilisierung, Abwanderung und demografische Entwicklungen entziehen dem Markt zunehmend qualifizierte Fachkräfte.

Zentral bleibt außerdem der Energiesektor. Öl- und Gaseinnahmen machen weiterhin rund ein Drittel der Staatseinnahmen aus. Gleichzeitig muss Russland seine Exporte häufig mit Abschlägen von 20 bis 30 US-Dollar je Barrel verkaufen. Das schmälert die Einnahmen und erhöht die Abhängigkeit von wenigen tragenden Säulen der Wirtschaft.