Krombacher wird neuer Bierpartner im Bierkönig auf Mallorca

Die Krombacher Brauerei übernimmt zur Saisoneröffnung am 16. April 2026 den exklusiven Bier-Ausschank im Bierkönig an der Playa de Palma. Damit endet eine mehr als 30-jährige Partnerschaft der Kult-Location mit einem bisherigen Anbieter. Künftig werden dort Krombacher Pils und Krombacher Weizen ausgeschenkt.

Der Bierkönig zählt zu den bekanntesten Treffpunkten deutscher Urlauber auf Mallorca. An Spitzentagen besuchen bis zu 20.000 Gäste die Location. Die Infrastruktur ist entsprechend ausgelegt: 20 Theken, rund 250 Zapfhähne und etwa 2.000 Meter Bierleitungen sichern die Versorgung.

Mit dem Engagement verfolgt Krombacher das Ziel, die eigene Marke an einem emotional aufgeladenen Ort stärker zu verankern. Mallorca gilt für viele deutsche Urlauber als Sehnsuchtsziel, der Bierkönig als zentraler Bestandteil der dortigen Partykultur.

Strategische Partnerschaft mit Signalwirkung

„Die Partnerschaft mit dem Bierkönig stellt gemeinsame Momente in den Mittelpunkt. Mallorca wird dabei mit dem Claim „Auf unsere Insel“ zum symbolischen Treffpunkt für diese Erlebnisse“, sagt Lars Dammertz, Leiter Marketing Bier der Krombacher Brauerei: „Mallorca ist für viele Menschen aus Deutschland ein Sehnsuchtsort und der Bierkönig steht für großen Party-Spaß mit Freundinnen und Freunden. Mit Krombacher genau dort exklusiv präsent zu sein, wo gemeinsam gefeiert wird, freut uns ganz besonders und mit dem Bierkönig haben wir einen starken Partner an unserer Seite“.

Auch beim Betreiber wird die Kooperation als strategisch relevant eingeordnet. „Mit Krombacher gewinnen wir einen Partner, der für Qualität, Markenstärke und große Bierkompetenz steht“, erklärt Kristin Langer, Chief Commercial Officer, Bierkönig Group: „Gemeinsam wollen wir den Bierkönig als eine der führenden Party-Locations auf Mallorca weiterentwickeln und unseren Gästen auch in Zukunft besondere Erlebnisse bieten.“

Parallel zum Start der Partnerschaft wurden umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen im Bierkönig abgeschlossen. Dazu zählen neu gestaltete Thekenbereiche, modernisierte Bühnen sowie großflächige LED-Screens. Auch Sicherheits- und Besucherführungskonzepte wurden überarbeitet.

Markeninszenierung und Aktivierungen vor Ort

Krombacher nutzt die Kooperation nicht nur für den Ausschank, sondern auch für gezielte Markeninszenierungen. Geplant sind unter anderem interaktive Formate wie eine „Kiss-Cheers-Dance-Cam“ sowie wöchentliches Torwandschießen im Außenbereich.

Darüber hinaus wird die Marke über LED-Banden, Screens und Co-Branding auf neuen Kunststoff-Bierkrügen sichtbar integriert. Ergänzt wird das Konzept durch die Einbindung von Influencern wie Hannifu sowie dem Partyschlagersänger Kreisligalegende, der als Markenbotschafter auftritt.

Zusätzlich setzt Krombacher auf digitale Aktivierungen. Über die eigene App werden Gewinnspiele angeboten, bei denen Nutzer unter anderem eine Reise nach Mallorca gewinnen können.