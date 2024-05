Neuberger Berman bringt ELTIF 2.0 mit Sparplan-Option

Der Fonds investiert über Co-Investments direkt in globale Unternehmen im Privatbesitz, in die auch viele führende Private-Equity-Unternehmen investieren, teilt Neuberger Berman mit. Insgesamt soll der Fonds ein Portfolio von rund 100 Beteiligungen aufbauen. Anleger können ab 10.000 Euro mit einem monatlichen Sparplan von mindestens 200 Euro oder einer Einmalanlage ab 20.000 Euro in den Private-Equity-Fonds investieren.

José Luis González Pastor, Managing Director im Private Equity-Team bei Neuberger Berman und Mitglied im neu gegründeten LIQID Private Equity Experts Committee, sieht weiterhin hohes Potenzial in der Anlageklasse: „Wir gehen davon aus, dass Interesse und Engagement der Kunden weiter zunehmen werden, da sich Vorschriften ändern, die Investitionen noch einfacher und attraktiver machen. In Folge werden auch neue Private-Equity-Fonds auf den Markt kommen.“

Grund dafür sei auch das signifikante Potenzial bei den Private-Equity-Aktivitäten, erkennbar an den „Dry Powder“-Reserven, also bereits zugesagte, aber nicht investierte Geldmittel: „Das Volumen an ,Dry Powder‘-Reserven stieg 2023 auf den Rekordbetrag von 2,59 Billionen US-Dollar. Das ist eine gute Ausgangslage für ein Umfeld, in dem Werte langsam wieder steigen und sich die Investitionsbedingungen verbessern.“

Neuberger Berman hatte unlängst schon den bestehenden ELTIF auf die seit Anfang 2024 reformierten Vorschriften umgestellt und in NB Direct Private Equity Fund 2024 umbenannt. Die Fonds der neuesten Generation sind auch unter der Bezeichnung ELTIF 2.0 bekannt.