Neue Prokuristin bei VFM

Dörfler startete bereits 2008 als Auszubildende zur Kauffrau für Versicherungen und Finanzen bei VFM und war in den ersten Jahren als Maklerbetreuerin des Verbundes tätig. Seit 2019 leitet sie das Team Vertrieb. Unternehmensentwicklung und Bestandskauf-/nachfolge waren auch Kernthema ihrer Masterarbeit, die sie im Rahmen ihres berufsbegleitenden MBA-Studiums verfasst hat.

„Die VFM-Gruppe ist stolz darauf, mit Ulla Dörfler eine so engagiertes ‚Eigengewächs‘ in einer Schlüsselposition zu haben, die ihre Fähigkeiten und ihre Leidenschaft für effiziente Umstiegsbegleitung und Vertriebspartnerbetreuung jetzt mit Prokura weiter zum Wohle unserer Partnerunternehmen einsetzen wird“, so Geschäftsführer Klaus Liebig.