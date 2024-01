Neue Sportunfähigkeits- und Unfallversicherung für Profisportler

Die Wunderlich Cover Solutions GmbH kündigt die Einführung einer innovativen Personenabsicherung für Berufssportler an, die nicht nur Schutz bietet, sondern auch finanzielle Vorteile mit einem attraktiven Rabatt im zweiten Jahr gewährt.

Diese neue Absicherung ist darauf ausgerichtet, den einzigartigen Anforderungen und den Risiken des Berufssportler-Daseins gerecht zu werden. Sie bietet umfassenden Schutz bei Unfällen während des Trainings, Wettkämpfen sowie in der Freizeit. Durch diese maßgeschneiderte Versicherung können Berufssportler sich voll und ganz auf ihre Leistung konzentrieren, ohne sich Sorgen um unvorhergesehene finanzielle Ereignisse machen zu müssen.

Das Besondere an dieser Versicherung ist der eingebaute Anreiz für langfristige Kundenbindung: Ein signifikanter Rabatt, der ab dem zweiten Jahr der Versicherungspolice gewährt wird. Dieser Rabatt belohnt Berufssportler für ihre Treue und ihren fortgesetzten Einsatz für Spitzenleistungen im Sport. Diese Rabattpolitik unterstreicht das Engagement von Wunderlich Cover Solutions GmbH für langfristige Partnerschaften und den Mehrwert, den das Unternehmen seinen Kunden bietet.

„Erster SFR-Tarif in der Berufsunfähigkeits- und Unfallversicherung. Was in der KfZ-Versicherung geht, machen wir nun auch in der Personenabsicherung“, sagt Claus Wunderlich, Gründer des Unternehmens. „Wir sind stolz darauf, Berufssportlern eine Versicherungslösung anzubieten, die nicht nur umfassenden Schutz bietet, sondern auch finanzielle Vorteile mit einem attraktiven Rabatt ab dem zweiten Jahr ermöglicht. Wir verstehen die Herausforderungen, denen Berufssportler gegenüberstehen, und sind bestrebt, ihnen die bestmögliche Unterstützung zu bieten, damit sie sich auf ihre Leistung konzentrieren können.“

Die neue Absicherungsform für Berufssportler mit dem Rabattangebot im zweiten Jahr ist ab sofort verfügbar und kann über die Website von Wunderlich Cover Solutions GmbH oder über autorisierte Versicherungsvermittler erworben werden.