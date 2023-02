Alte Leipziger: Neue Unfallversicherung rundet Privatschutzpalette ab

Die Alte Leipziger Sachversicherung bringt zum 8. Februar eine neue Unfallversicherung auf den Markt. Dabei haben die Produktentwickler des Sachversicherers vor allem die Gesundheitsprüfung in den Fokus genommen und deutlich verschlankt.

Sie bezieht sich auf lediglich acht eindeutig definierte Erkrankungen innerhalb der letzten drei Jahre, betont der Versicherer bei Vorstellung des Produkts. Die Gesundheitsfrage ist nur mit „ja“ oder „nein“ zu beantworten. Dadurch sei jederzeit klar, ob eine Person den Unfalltarif abschließen kann oder nicht.

Ein Alleinstellungsmerkmal ist außerdem die Best-Leistungs-Garantie. Diese besagt, dass der Versicherungsschutz erweitert wird, wenn ein Wettbewerber einen leistungsstärkeren Tarif zum Zeitpunkt des Schadens anbietet. Zusammen mit Vorversicherungsgarantie und Innovationsklausel empfehlen Vermittler damit ein Produkt, das immer aktuell ist.

Zusätzliche neu sind die Progressionsstufen 800 und 1.000, wobei die Progression 800 einmalig am Markt ist. Bei einer Invalidität von 75 Prozent gibt es bereits die volle Kapitalleistung. Ein Extra stellt die neue Gliedertaxe „exclusiv“ dar, die besonders hohe Werte für die unterschiedlichen Gliedmaßen enthält. Diese ist optional in der leistungsstärksten Tarifvariante verfügbar.

Die Unfallversicherung umfasst außerdem je nach gewähltem Tarif Sofortleistungen bei Krebs oder schweren Erkrankungen oder beispielsweise Gipsgeld für Knochenbrüche und Bänderrisse. Leistungen an damit verbundenen Sachschäden, etwa Brille oder Kleidung, sind inbegriffen.

Bei Papierverzicht gibt’s Prozente

Wer günstigere Beiträge möchte, kann die Papierlos-Option mit einem Preisvorteil von bis zu zehn Prozent wählen. Kunden verzichten dabei auf den Papierversand und nutzen für die Korrespondenz das Portal „fin4u“. Eine bis zu 60 Prozent günstigere Prämie gibt es, wenn die Kapitalleistung erst bei 25 Prozent Invalidität fällig wird.

Vier weitere Pakete können optional hinzuversichert werden:

„ Zuhause, Tier & Co.“ bietet Versicherungsleistungen nach einem Unfall für die Gartenpflege oder Renovierungsarbeiten. Zusätzlich werden die Tierarztkosten bezuschusst, wenn sich der Hund oder die Katze verletzt hat.

bietet Versicherungsleistungen nach einem Unfall für die Gartenpflege oder Renovierungsarbeiten. Zusätzlich werden die Tierarztkosten bezuschusst, wenn sich der Hund oder die Katze verletzt hat. „ Sport, Freizeit & Co. “ ist für Freizeitaktive und Familien. Nach einem Sportunfall werden beispielsweise die Kosten für die Reparatur und Ersatz des Fahrrads übernommen. Zusätzlich sind eingeladene Gäste bei privaten Veranstaltungen gegen einen Unfall mitversichert.

“ ist für Freizeitaktive und Familien. Nach einem Sportunfall werden beispielsweise die Kosten für die Reparatur und Ersatz des Fahrrads übernommen. Zusätzlich sind eingeladene Gäste bei privaten Veranstaltungen gegen einen Unfall mitversichert. „ Hilfe & Pflege “ bietet neben den klassischen Hilfs- und Pflegeleistung weitere Leistungen wie z.B. den weltweiten Krankenrücktransport oder die Rückführung des Autos innerhalb Europas.

“ bietet neben den klassischen Hilfs- und Pflegeleistung weitere Leistungen wie z.B. den weltweiten Krankenrücktransport oder die Rückführung des Autos innerhalb Europas. Das Paket „Rehamanagement“ bietet Orientierung im Bürokratiedschungel.

Privatschutzsegment komplett erneuert

Die neue Unfallversicherung folgt auf die Überarbeitung von Hausrat, Haftpflicht und Wohngebäude. „Mit der erneuerten Palette der Privatschutzprodukte möchten wir uns in Ratings und Tarifvergleichen ganz vorne etablieren“, sagt Vorstand Kai Waldmann. „Schon mit dem #selbermacher in der Wohngebäude-Versicherung ist uns eine starke Positionierung gelungen. Diesen Erfolg wollen wir nun auch in der Unfallversicherung erreichen.“