Neuer CTO bei Blau Direkt

Er übernimmt damit die technologische Führung der Blau-Direkt-Gruppe sowie der Schwesterfirma Zeitsprung GmbH als Verantwortlicher für die Softwareentwicklung, IT-Produktmanagement, Infrastruktur und IT-Compliance.

Justmann bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Softwareentwicklung und IT-Management mit. Als Gründer von Zeitsprung ist er seit 15 Jahren als Geschäftsführer für die IT, Entwicklung und den Betrieb verantwortlich.

Bis Ende 2022 war Hannes Heilenkötter CTO der Blau Direkt GmbH. Mit seinem Wechsel in die Geschäftsführung übernahm er seine neue Rolle als Chief Operating Officer, weshalb die IT in 2023 und 2024 von einem Interims-Manager geführt wurde und nun langfristig mit Justmann aufgestellt wird.