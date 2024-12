Neuer Mehrheitsaktionär bei MPC: „Standort und Name bleiben bestehen“

Wo ist der operative Sitz der Thalvora Holdings und wie setzt sich der Aktionärskreis der Muttergesellschaft Castor Maritime Inc. zusammen? Wieviel Prozent hält insbesondere Petros Panagiotidis?

Baack: Die Thalvora Holdings GmbH hat ihren Sitz in Hamburg und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Castor Maritime Inc. Die Thalvora Holdings GmbH wurde eigens für die Beteiligung an der MPC Capital AG gegründet und übt keine eigene operative Tätigkeit aus. Die an der NASDAQ notierten Aktien der Castor Maritime Inc. befinden sich im Wesentlichen im Streubesitz. Über in den USA übliche Vorzugsaktien und Wandlungsrechte verfügt Petros Panagiotidis über die Mehrheit der Stimmrechte an der Castor Maritime Inc.

Laut der Mitteilung aus der vergangenen Woche verfügt der neue Investor über „umfangreiche Branchen- und Investment-Erfahrung“. Könnten Sie präzisieren, worin diese konkret besteht?

Baack: Petros Panagiotidis ist ein griechischer Unternehmer mit Wurzeln im maritimen Sektor. Seine unternehmerischen Aktivitäten konzentrieren sich bislang auf die Investition und den Betrieb von Tankern und Flüssiggastankern, die weltweit Rohöl, Erdölprodukte und petrochemische Gase transportieren, sowie von Massengutfrachtern. Panagiotidis verfolgt die Strategie, ein diversifiziertes Portfolio von Geschäftsaktivitäten zu entwickeln und auszubauen. Dies spiegelt sich auch in seinem Engagement bei MPC Capital wider, mit dem er sowohl in neue Assetklassen (zum Beispiel Erneuerbare-Energien-Projekte, Containerschiffe) als auch in neue Geschäftsmodelle (zum Beispiel Investment- und Asset-Management, operative Management-Dienstleistungen) investiert. Dabei verfolgt er dynamische, langfristige Wachstumsziele in den Bereichen Schifffahrt und Energie.

In welchem Umfang verwaltet MPC Capital noch Fonds/Beteiligungen für Privatanleger, insbesondere aus dem Bestand der früher platzierten geschlossenen Fonds?

Baack: MPC Capital managt für seine Kunden aktuell Vermögenswerte im Wert von rund fünf Milliarden Euro (Assets under Management). Davon entfallen heute mehr als 90 Prozent auf das Geschäft mit institutionellen Investoren. Nur der verbleibende Anteil von weniger als 10 Prozent entfällt auf unser früheres Geschäft mit Privatanlegern.

Inwieweit umfasst die künftige Strategie auch (wieder) Angebote für Privatanleger?

Baack: Wir entwickeln heute eine Vielzahl von individuellen Investment-Lösungen, die auf die spezifischen Bedürfnisse unserer institutionellen und professionellen Investoren zugeschnitten sind. Neben Fond- und anderen Investmentstrukturen gehören mit der MPC Container Ships ASA oder der MPC Energy Solutions NV auch börsennotierte Gesellschaften zu den Investmentplattformen der MPC-Capital-Gruppe. In die Aktien dieser Gesellschaften können grundsätzlich auch Privatanleger investieren. Geschlossene Fonds für Privatanleger spielen für uns schon seit vielen Jahren in der Neugeschäftsaktivität keine Rolle mehr.

Bleiben der Name MPC Capital und der Sitz in Hamburg erhalten?

Baack: Der Standort Hamburg als Hauptsitz der MPC-Capital-Gruppe bleibt unverändert bestehen. Dies ist auch in der Investorenvereinbarung mit dem neuen Mehrheitsaktionär der MPC Capital festgehalten. Ebenso bleibt der Name „MPC Capital“ bestehen.

Die Fragen stellte Stefan Löwer, Cash.