Neuer Vorstand bei der Ammerländer Versicherung: Christian Buschkotte folgt auf Gerold Saathoff

Bei der Ammerländer Versicherung hat zum 1. April 2025 ein Generationswechsel an der Unternehmensspitze stattgefunden: Christian Buschkotte ist als neues Vorstandsmitglied offiziell im Amt. Buschkotte, der von der Provinzial-Digitaltochter Andsafe kommt, bringt langjährige Erfahrung, ein starkes Netzwerk und jede Menge Gestaltungswillen mit. Er folgt auf Gerold Saathoff, der nach fast drei Jahrzehnten Tätigkeit in den Ruhestand verabschiedet wurde.

„Positiv, erwartungsvoll und mit einer gesunden Portion Respekt“ – so beschreibt Buschkotte selbst das Gefühl, mit dem er seine neue Aufgabe antritt. Dass diese Aufgabe kein Selbstläufer wird, ist ihm bewusst. „Die Aufgabe, die auf mich wartet, ist anspruchsvoll. Ich werde mein Know-how, mein über Jahre gewachsenes Netzwerk und alle meine Erfahrungen nutzen, um die Ammerländer Versicherung weiter voranzubringen“, sagt er in einem gemeinsamen Interview mit seinem Vorgänger Saathoff. Die Fußstapfen, die dieser hinterlässt, seien groß.

Maklerkanal im Fokus

In seiner neuen Rolle blickt Buschkotte auf die über 100-jährige Geschichte der Ammerländer Versicherung mit Respekt – und mit Anerkennung für die strategischen Entscheidungen der Vergangenheit: „So lange erfolgreich am Markt zu agieren, setzt neben der Innovationskraft die Bereitschaft voraus, sich regelmäßig zu hinterfragen und entsprechende Anpassung an die sich verändernden Rahmenbedingungen vorzunehmen.“

Insbesondere lobt er den klaren Fokus auf den Maklerkanal und das Produktportfolio rund um den Haushalt: „Ich habe die Ammerländer in den vergangenen Jahren intensiv beobachtet und ich finde, dass man in den letzten Jahren vieles richtig gemacht hat. Darüber hinaus trägt das gewachsene und zugleich moderne Betriebsmodell maßgeblich zum Erfolg bei.“

Trotz positiver Bilanz sieht Buschkotte weiteres Potenzial – vor allem bei der Außendarstellung. „Wir können noch an unserer Außenwirkung arbeiten, um den Bekanntheitsgrad im Gesamtmarkt weiter zu erhöhen. Auf der anderen Seite ist es ja auch sehr sympathisch, norddeutsch und bodenständig wahrgenommen zu werden.“

Wachstum mit klarer Strategie

Das Ziel für die kommenden Jahre ist für Buschkotte klar umrissen: „Wir wollen im Maklermarkt einen Sprung nach vorn machen und unser Angebot fortlaufend weiterentwickeln. Wir sind uns bewusst, wo wir herkommen, wo unsere Stärken und unsere Kompetenzen liegen. Und in diesen Bereichen wollen wir stärker wachsen.“

Angesichts der dynamischen Rahmenbedingungen der Branche – vom demografischen Wandel über den Fachkräftemangel bis zur Digitalisierung – formuliert der neue Vorstand klare Anforderungen an die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens: „Es ist ein Mix aus wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Themenstellungen. Die Herausforderungen aus Demografie, Fachkräftemangel und den nächsten notwendigen Schritten in der Digitalisierung sowie die Einbindung von künstlicher Intelligenz bleiben uns in den nächsten Jahren erhalten. Der Wandel und die Veränderungsgeschwindigkeit werden zunehmen. Dies bedeutet für uns, dass wir unsere Anpassungsfähigkeit, Aktions- und Anpassungsgeschwindigkeit weiterhin hochhalten bzw. ausbauen müssen.“