Neuer Vorstandschef für Joint-Venture von Zurich und DWS

Katzur folgt auf Andreas Müller, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hat, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Er promovierte in Mathematik an der Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen und ist seit 2015 bei der Zurich Gruppe Deutschland tätig. Über die Aktuarielle Produktenwicklung Leben und das New Life Innovation Lab führte sein Weg im Juni 2020 in den Bereich Corporate Life & Pensions, wo er die Leitung des Teams Produktmanagement übernahm.

Die Deutscher Pensionsfonds AG ist ein Joint-Venture von Zurich und der DWS Gruppe. Mit etwa 22.500 Versorgungsberechtigten – aufgeteilt auf rund 470 Trägerunternehmen – ist sie nach eigenen Angaben einer der größten offenen Pensionsfonds in Deutschland.