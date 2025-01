Neuorganisation bei Plansecur

Die Leitung „Zentraler Vertrieb“ übernimmt der langjährige Plansecur-Manager Volker Britt; die Leitung des „Beratungsnetzwerks“ obliegt Wolfgang Stolz, der dem Unternehmen ebenfalls schon lange angehört. Zum Bereich von Britt gehören die Aufgaben Vertriebs­unterstützung, -controlling und -service, Akademie und zentraler Kundenservice einschließlich Kunden­beratungszentrum. Stolz kümmert sich in seiner neuen Rolle um die Gewinnung neuer Berater, die Entwicklung der Beraterschaft, die Teamleiter, den Handelsvertretervertragsservice sowie das Veranstaltungs­management.

„Die Neuorganisation stellt einen wichtigen Schritt für Plansecur dar, weil wir damit die Vertriebsunterstützung für die Beraterinnen und Berater deutlich ausweiten. So tragen wir den weiterhin steigenden fachlichen und regulatorischen Anforderungen an Finanzberaterinnen und -berater Rechnung“, so Geschäftsführer Heiko Hauser. „Zudem stellt die Digitalisierung immer neue Herausforderungen an die Berater­schaft. Vor diesem Hintergrund leisten die Kolleginnen und Kollegen in der Service-Zentrale in der neuen Formation eine noch gezieltere und umfassendere Unterstützung für die Beraterinnen und Berater, damit diese ihre Kundinnen und Kunden bei jeder Fragestellung bestens beraten können.“