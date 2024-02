Neuzugang bei Ecclesia

Michalczyk-Schröder soll die Verantwortung für Ecclesia Credit, die Competence Center Construction und Cyber, den Spezialmakler PP Business Protection, den M&A-Makler Liva sowie den Bereich Financial Lines Tradition von Carsten Stracke übernehmen und die gruppenweite Koordination sicherstellen. Ihre Aufgabe ist die Weiterentwicklung und Optimierung dieser Geschäftsbereiche sowie die unternehmensweite Verzahnung mit den Ecclesia-Geschäftsfeldern.

Sie bringt umfangreiche Expertise im Versicherungsmarkt mit, hat Rechtswissenschaften studiert und einen Master in Medienrecht erworben. Nach verschiedenen Positionen bei Marsh und Aon ist sie derzeit Leiterin der Financial Service Group bei Aon und Dozentin an der EBS Executive School der EBS Universität für Wirtschaft und Recht in Wiesbaden.