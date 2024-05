Ökorenta bringt weiteren Publikums-AIF mit Schwerpunkt Solaranlagen

Der Investmentfokus des breit gestreuten Portfolios liegt auf großen Freiflächen-Photovoltaikanlagen in Deutschland mit einer Einzelnennleistung von mindestens 750 kW, teilt Ökorenta mit. Darüber hinaus wird in Onshore-Windenergieanlagen in Deutschland investiert. Ein mögliches Startportfolio aus mehreren Solarparkbeteiligungen in Bayern stehe bereits in Aussicht, so dass das Kapital der Anleger rasch die Arbeit aufnehmen kann.

Der Fonds wird von der Auricher Werte GmbH, also der hauseigenen Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) der Ökorenta Gruppe, emittiert und verwaltet. Eine Beteiligung ist ab einer Mindestzeichnung von 5.000 Euro zuzüglich fünf Prozent Agio möglich. Bei einer geplanten Laufzeit von 10,5 Jahren nach Vollinvestition beträgt die prognostizierte Auszahlung an die Anleger inklusive Rückzahlung des eingesetzten Kapitals 173,3 Prozent vor Steuern. Das angestrebte Fondsvolumen liegt bei 40 Millionen Euro und kann bis auf 100 Millionen Euro erhöht werden.

Die Ökorenta-Gruppe feiert 2024 ihr 25-jähriges Bestehen. „Besonders in unserem Jubiläumsjahr lohnt es sich für Anleger, dabei zu sein. Wer bis Jahresende dem Ökorenta Erneuerbare Energien 15 beitritt, erhält eine Vorabverzinsung von 3,75 Prozent pro Jahr anteilig für 2024,“ so Jörg Busboom, Geschäftsführer der Ökorenta Invest GmbH.

In ihrem Jubiläumsjahr betreut die Ökorenta Gruppe den Angaben zufolge bei inzwischen 26 platzierten Fonds und einem Platzierungsvolumen von 417 Millionen Euro mehr als 13.000 Anlegermandate. Ihre Portfoliofonds für private und institutionelle Investoren haben demnach bis heute kumuliert 193 Millionen Euro Auszahlungen an die Anleger geleistet.

„Unser Track Record als Unternehmensgruppe und die zum Teil wiederholt über Plan liegenden Auszahlungen unserer Bestandsfonds sind hervorragende Referenzen für unser aktuelles Fondsangebot. Im Zusammenhang mit den Marktbedingungen für Erneuerbare Energien liefern sie unseren Vertriebspartnern beste Argumente für erfolgreiche Kundengespräche,“ so Busboom.