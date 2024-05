Hep Solar erhält Genehmigung in Kanada für bisher größtes Solarprojekt

Mit einer Nennleistung von über 120 MWp ist „Alderson“ das bisher größte Solarprojekt von Hep Solar. Weitere Schritte zur Projektrealisierung gehen ebenfalls planmäßig voran, teilt das Unternehmen mit. Um Verzögerungen durch Probleme in der Lieferkette zu vermeiden, seien zeitkritische Komponenten wie das Umspannwerk und die Hauptsicherungen bereits vertraglich abgesichert worden. Darüber hinaus verlaufe die Finanzierungsdeckung wie geplant. Der Vertrag mit dem Generalunternehmer werde auf Grundlage der Entscheidung der Behörde finalisiert, um im dritten Quartal 2024 die Vorarbeiten starten zu können.

Der 270 Hektar große Solarpark im Süden Albertas mit rund 200.000 Solarmodulen wird für eine jährliche Erzeugung von circa 193.000 MWh sorgen, so die Prognose. Damit können rechnerisch etwa 26.800 Haushalte in der Provinz Alberta mit Strom versorgt werden.

Alberta biete für Investitionen in Solarenergie überdurchschnittliche Entwicklungschancen, so Hep Solar. Kanada und insbesondere die an der Grenze zu den USA gelegene Provinz Alberta gelten demnach als „Hidden Champion“. Dazu trage einerseits die hohe jährliche Sonneneinstrahlung von 1.559 kWh/kW bei. Andererseits beschleunige der forcierte Umbau im kanadischen Strommix hin zu klimaschonender Energiegewinnung die Energiewende in Alberta.

Positiver Konzernjahresüberschuss 2023

Daneben berichtet Hep global über einen positiven Geschäftsverlauf 2023. Nach vorläufigen, ungeprüften Finanzkennzahlen für das vergangene Jahr hat der Hep global Konzern demnach mit einem voraussichtlichen Umsatz von über 70 Millionen Euro seine Umsatzprognose von 50 bis 60 Millionen Euro übertroffen.

Der Konzern mit einem positiven EBIT innerhalb der prognostizierten Spanne von 0 bis 5 Millionen Euro und einem positiven Konzernjahresüberschuss. Somit hat er, wie im Jahr zuvor, nach einem schwächeren ersten Halbjahr im Gesamtjahr eine signifikante Umsatzsteigerung und ein positives Konzernergebnis erzielt. Der testierte Konzernabschluss 2023 soll fristgerecht bis Ende Juni 2024 veröffentlicht werden.