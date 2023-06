Ökorenta erwirbt drei weitere Solarparks in Bayern

Die drei in Bayern gelegenen großen Freiflächen-Solarparks verfügen der Mitteilung der Ökorenta zufolge in Summe über eine Gesamtnennleistung von rund 21 MWp. Auf insgesamt 17,79 Hektar sind 39.447 Module verbaut. Die Anlagen speisen seit Dezember 2022 Strom in das Netz ein. Mit einem Investitionsvolumen von rund 22 Millionen Euro gehöre die Transaktion zu den Rekordankäufen der Ökorenta.

„Mit den aktuellen Solarparks haben wir Stand Ende Mai in diesem Jahr Ankauf-Transaktionen in einem Gesamtvolumen von 47,5 Millionen Euro bei 23,5 Millionen Euro Eigenkapital erfolgreich durchgeführt. Bei diesem Tempo haben wir gute Chancen, das für unser Haus hervorragende Ankaufsergebnis des vergangenen Jahres noch zu übertreffen“, so Jörg Busboom, geschäftsführender Gesellschafter der Ökorenta Invest GmbH.

„Neue Ausbaudynamik“

Mit ihrer Positionierung als Eigenkapitalpartner für Projektierer und Betreiber verfüge Ökorenta laufend über attraktive Angebote und eine gut gefüllte Projekt-Pipeline. „Durch die neue Ausbaudynamik wird in der Branche auf Sicht von Jahren so viel Kapital bewegt werden, wie nie zuvor. Wir als Ökorenta wollen als Teil dieser Entwicklung unsere Anleger bestmöglich davon profitieren lassen“, so Busboom.

Für Privatanleger beziehungsweise professionelle Investoren befinden sich aktuell der Publikums-AIF Ökorenta Erneuerbare Energien 14 und der Spezial-AIF Ökostabil 15 in der Platzierung.