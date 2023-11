Patrizia: Neubauprojekt in Münster fristgerecht fertig und übernommen

Der Immobilienkonzern Patrizia hat das Neubauvorhaben „Smarts“ in Münster mit 345 möblierten Apartments plangemäß vom Entwickler Ten Brinke übernommen. Bis zur fristgerechten Baufertigstellung seien sämtliche Wohneinheiten und PKW-Stellplätze vermietet worden.

„Gerade im aktuellen Marktumfeld ist die pünktliche Übernahme bei bereits erreichter Vollvermietung nicht nur ein starker Beweis für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unserem Partner Ten Brinke sondern auch ein Signal an unsere Anleger: Bedarfsgerechter, moderner und energieeffizienter Wohnraum ist gefragt und bleibt ein stabiles Investment. Daher wollen wir unser Portfolio gerade im Segment alternatives Wohnen wie Studentenwohnungen, Co-Living und Micro-Apartments weiter ausbauen“, sagt Hans Vermeeren, Head of Asset Management DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) und CEE (Zentral- und Osteuropa) bei Patrizia.

Die 345 Apartments verfügen über insgesamt mehr als 8.000 Quadratmeter Wohnfläche. Ebenfalls zum Ensemble gehören rund 1.200 Quadratmeter gewerbliche Nutzfläche im Erdgeschoss der beiden Gebäude. In der Tiefgarage stehen zudem 107 PKW-Stellplätze sowie 345 Stellplätze für Fahrräder und Lastenfährräder zur Verfügung.

Die voll möblierten Wohneinheiten bieten Größen zwischen 23 und 40 Quadratmetern und richten sich vor allem an Studenten und Berufseinsteiger. Die Gebäude sind den Angaben zufolge im KfW-55-NH Energieeffizienzstandard errichtet und mit einem DGNB-Silber-Zertifikat ausgezeichnet worden. So sind die Dachflächen umfangreich begrünt. Zusätzlich produziert eine Photovoltaikanlage auf dem Dach Strom, und in der Tiefgarage 25 wurden Ladestationen für Elektrofahrzeuge installiert.