PKV: Universa bringt neuen Hochleistungstarif für die Vollversicherung

Universa Roadshow: „Über 2,4 Millionen freiwillig in der GKV Versicherte – eine Menge Ansatzpunkte für Beratungsgespräche“

Es ging nicht nur um einen neuen Krankenvollversicherungstarif. Es ging auch um die Zukunft des dualen Gesundheitssystems und die geplanten Reformen in der Altersvorsorge. Das Themenspektrum der aktuellen Universa Roadshow in Neuss war weitgefasst und machte klar: Die Chancen für Vermittler in der …