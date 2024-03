Plansecur-Chef fordert Pflichtfach Finanzbildung in der Schule

Ohne Aktien lasse sich eine auskömmliche Altersvorsorge in der Regel nicht erreichen, meint Heiko Hauser, Geschäftsführer von Plansecur. Was aus seiner Sicht nötig ist, um die Durchdringung zu erhöhen.

„Wenn schon die Rentenpolitik der Regierung vom Einzelnen nicht beeinfluss­bar ist, sollte man sich umso sorgfältiger um die eigenen Geldanlagen als Teil seiner persönlichen Altersvorsorge kümmern“, wird Hauser in einer Pressemitteilung des Unternehmens zitiert. Im Jahr 2023 besaßen laut Deutschem Aktieninstitut lediglich 18 Prozent der Bevölkerung in Deutschland ab 14 Jahren Anteilsscheine von Unternehmen oder Aktienfonds. Das entspricht rund 12,3 Millionen Bundesbürgern – „viel zu wenig“, meint Hauser.

Von Investitionen in einzelne Aktientitel, für die man „ein gutes Gefühl“ hat, rät er allerdings ab. Bei der Balance zwischen Rendite durch erhoffte Kursentwicklungen und langfristiger Sicherheit der Kapitalanlage werde der Risikofaktor meistens unterschätzt. Besser für die Altersvorsorge seien daher Anlagen mit einem Aktienanteil.

Vom „Do-it-yourself“ am Aktienmarkt sei angesichts des relativ geringen Finanz-Know-hows in Deutschland in der Breite abzuraten. „Die Politik rät den Menschen dringend zu einer privaten Altersvorsorge, weil die staatliche Rente bei weitem nicht ausreicht, aber sie unterlässt es bislang, den Weg für die dafür notwendige Wissensvermittlung in der Breite der Bevölkerung freizumachen“, kritisiert Hauser. Er appelliert an die Kultusministerkonferenz, der wiederholten Empfehlung der Wirtschaft­sweisen zur Einführung eines Pflichtfachs „Finanzbildung“ in der Schule zu folgen.