Primus Valor kauft 70 Wohnungen in Düsseldorf

Der ImmoChance Deutschland 12 Renovation Plus (ICD 12 R+) hat dort insgesamt 70 Wohneinheiten mit 4.441 Quadratmetern Fläche erworben, teilt Primus Valor mit. Die Objekte umfassen Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen und haben die Energieeffizienzklasse C.

Primus Valor investiert sonst hauptsächlich in Mittel- und Oberzentren, also eher außerhalb der Metropolen. Der Ankaufspreis in Düsseldorf lag den Angaben zufolge jedoch deutlich unterhalb des Gutachterwerts zu Preisen von weniger als 2.000 Euro je Quadratmeter. „Da sich die Objekte in einer gepflegten und zugleich ruhigen Wohnlage in Düsseldorf befinden, eröffnet der Zukauf allen Investoren unseres ICD12 R+ großes Rendite-Potenzial“, betont Primus-Valor-Vorstand Gordon Grundler.

„Derartige Objekte zum 17-fachen der Nettokaltmiete erwerben zu können, ist außergewöhnlich. Hinzu kommen stabile Mieterträge und aufgrund der Eckdaten auch günstige Finanzierungskonditionen“, so Grundler weiter. Die neu erworbenen Objekte eröffnen laut Primus Valor unmittelbares Potenzial für Renditesteigerungen – in unmittelbarer Nachbarschaft ist das Mietniveau teils erheblich höher.

Einzelkaufpreise in der Nachbarschaft 50 Prozent höher

Aufgrund einiger Leerstände biete das Immobilien-Portfolio das Potenzial für eine kurzfristige Leerstandsanierung, optische Maßnahmen sowie Investitionen in die Gebäudetechnik. „Als Landeshauptstadt ist Düsseldorf für Mieter immer attraktiv und lockt jedes Jahr auch neue Einwohner an. Da Kaufpreise für Einzelobjekte in unmittelbarer Nachbarschaft rund 50 Prozent höher liegen, birgt der jetzt fünfte Zukauf unseres ICD12 R+ großes Potenzial“, sagt Grundler.

In den vergangenen Monaten hatte der geschlossene Immobilien-AIF ICD 12 R+ bereits in Solingen, Viernheim, Braunschweig und Wolfsburg Liegenschaften erworben. „Unser Kauf in Düsseldorf unterstreicht die Marktsicht, die wir bereits seit Sommer 2023 nach außen tragen: Wohnimmobilien bieten für Anleger eine große antizyklische Chance. Professionellen Investoren erzielen attraktive Konditionen und bieten Co-Investoren zudem stressfreie Prozesse“, sagt Grundler. Aktuell befinden sich weitere Objekte in der Due-Diligence-Phase, so Primus Valor.