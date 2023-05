Primus Valor kauft weitere Wohnungen und zahlt aus

Der Asset Manager Primus Valor hat für seinen Fonds "ImmoChance Deutschland 11 Renovation Plus" (ICD 11 R+) neun Millionen Euro in Wohnungen in Kassel investiert. Die Anleger des ICD 8 R+ erhalten derweil eine weitere Auszahlung.

Der Fonds ICD 11 R+ erweiterte kürzlich für circa neun Millionen Euro Gesamtinvestitionskosten sein Objekt-Portfolio im nordhessischen Oberzentrum Kassel, teilt Primus Valor mit.

„Zu einer sehr guten Rendite sowie Wertsteigerungspotenzial konnten wir über 4.000 Quadratmeter Wohnfläche, verteilt auf zwei Hauseingänge, für unseren Fonds gewinnen. Die beiden vollvermieteten Objekte zeichnen sich durch ihre Lage in unmittelbarer Nähe zur Universität aus und erlauben uns, bei Mieterwechsel unsere geplanten Optimierungsmaßnahmen vollständig auszuschöpfen“, so Sascha Müller aus der Fondsgeschäftsführung.

10 Prozent Auszahlung für ICD-8-Anleger

Daneben kündigt das Unternehmen für die Anleger des Fonds ICD 8 R+ in den kommenden Tagen eine Auszahlung von zehn Prozent bezogen auf das jeweils eingezahlte Kommanditkapital an. In Summe bedeute dies eine Auszahlung von knapp 8,5 Millionen Euro des Fonds an Investoren. Nachdem der ICD 8 R+ zuletzt im Juli 2022 eine Auszahlung über 20 Prozent geleistet hat, wird sich der Gesamtrückfluss Ende Mai je nach Einzahlungszeitpunkt auf bis zu 58 Prozent belaufen, so Primus Valor.

„Sehr interessante Kaufgelegenheiten“

„Unsere strategische Ausrichtung, also aus einer abwartenden Haltung heraus den richtigen Zeitpunkt für Immobilienverkäufe zu definieren, hat sich bezahlt gemacht. Besonders im aktuellen Marktumfeld, bei der wir uneinheitliche Entwicklungen zwischen Miet- und Kaufpreisen von Immobilien feststellen, gilt es, Herausforderungen zu meistern und Chancen zu nutzen. Dass dies möglich ist, möchten wir mit unserer nun erfolgenden Auszahlung sowie unserem Ankauf belegen“, so Gordon Grundler, Vorstand von Primus Valor. Somit nutze das Unternehmen mit den sich noch in der Investitionsphase befindenden Fonds die am Wohnimmobilienmarkt aufgekommenen, sehr interessanten Kaufgelegenheiten.