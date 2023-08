Weiteres Project-Unternehmen meldet Insolvenz an

Nach den amtlichen Insolvenzbekanntmachungen wurde heute (24. August 2023) für die Project Real Estate Institutional GmbH mit Sitz in Bamberg das vorläufige Insolvenzverfahren angeordnet. Das Unternehmen gehört zu der Investment-Schiene von Project in Bamberg und war für den Vertrieb von Spezial-Fonds der Gruppe an institutionelle Anleger zuständig.

Ebenfalls heute wurde nun mit einiger Verzögerung auch das vorläufige Insolvenzverfahren über die Project Vermittlungs GmbH angeordnet. Sie war für den Vertrieb der Publikumsfonds zuständig und hatte bereits in der vergangenen Wochen gegenüber ihren Vertriebspartnern angekündigt, einen Antrag auf Regelinsolvenz gestellt zu haben. Die Mitteilung findet sich mittlerweile auch auf der Website des Unternehmens. In den amtlichen Bekanntmachungen war indes bis gestern kein entsprechender Eintrag zu finden.

Für beide Bamberger Unternehmen wurde vom Gericht der Rechtsanwalt Volker Böhm aus der Nürnberger Kanzlei Schultze & Braun als vorläufiger Insolvenzverwalter bestimmt. Böhm ist bereits der vorläufige Insolvenzverwalter von zwei Unternehmen der Projektentwicklungs-Schiene Project Immobilien in Nürnberg. Auch die vorläufigen Insolvenzverwalter für die anderen insolventen Unternehmen der Project Immobilien Gruppe stammen aus der Kanzlei Schultze & Braun.