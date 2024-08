Primus Valor knackt Grenze von 50 Millionen Euro Kapital für aktuellen Fonds

Allein während der vergangenen acht Monate flossen dem Fonds fast 30 Millionen Euro zu, teilt das Unternehmen mit. „Dass deutsche Wohnimmobilien seit einigen Quartalen große Chancen bieten, erkennen immer mehr Investoren“, sagt Gordon Grundler, Vorstand der Primus Valor AG.

Dazu dürfte auch beitragen, dass der Fonds bereits eine Reihe von Objekten angekauft hat. „Insbesondere die Eckdaten der von uns realisierten Zukäufe haben gepaart mit den geplanten Sanierungsmaßnahmen im energetischen Bereich für viele Investoren den Ausschlag gegeben, sich beim ICD 12 R+ zu engagieren“, so Grundler.

Kaufpreise teilweise unter 2.000 Euro

Der Fonds ist auf Investitionen in deutsche Bestands-Wohnimmobilien meist älterer Baujahre und außerhalb der großen Metropolen sowie deren Renovierung und energetische Sanierung ausgerichtet. Den Angaben zufolge hat er bereits in Objekte in Düsseldorf sowie in Ober- und Mittelzentren wie Aachen, Solingen, Aschaffenburg, Würzburg und Wolfsburg investiert.

Insgesamt hat der ICD 12 R+ seit seiner Auflegung im Frühjahr 2023 demnach bereits rund 35.000 Quadratmeter Wohnfläche an neun Standorten gekauft. Die Ankaufspreise von teilweise weniger als 2.000 Euro je Quadratmeter bieten nach Ansicht von Primus Valor eine gute Ausgangslage für künftige Wertsteigerungen.