Primus Valor schließt Fonds ICD 12 R+ mit über 90 Millionen Euro Kapital

Das Interesse der Anleger war besonders im letzten Quartal des Jahres 2024 bemerkenswert, berichtet das Emissionshaus Primus Valor. Über 32 Millionen Euro der insgesamt 91,5 Millionen Euro Kapital wurden demnach allein in den letzten drei Monaten eingeworben. Insgesamt haben sich über 2.000 Anleger an dem Fonds beteiligt.

Schwerpunkt der Investitionsstrategie sind Bestands-Wohnimmobilien in deutschen Mittel- und Oberzentren sowie deren Aufwertung. Bereits vor der Schließung hat der Fonds den Angaben zufolge an zwölf Standorten in Deutschland Immobilien angekauft, die nach Einschätzung des Managements durch Renovations- und energetische Sanierungsmaßnahmen weiteres Wertsteigerungspotenzial bieten. Mit nahezu 1.000 erworbenen überwiegend Wohn- sowie einigen Gewerbeeinheiten hat Primus Valor das geplante Fonds-Portfolio damit zu über zwei Dritteln mit Investitionen befüllt.

„Die bisherige Performance des Fonds macht uns besonders stolz, da die letzten 20 Monate seit dem Platzierungsstart des Fonds ICD 12 R+ im April 2023 von teils schwierigen Bedingungen am Immobilienmarkt geprägt waren“, so Gordon Grundler, Vorstand der Primus Valor AG.