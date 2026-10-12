Private Pflegerente: Kein Luxus, sondern Notwendigkeit

Pflegebedürftigkeit kann jeden treffen, unabhängig vom Alter oder der aktuellen Lebenssituation. Darum ist eine private Pflegeabsicherung wichtig. Sie unterstützt die Menschen dabei, ihre Versorgung finanziell selbstbestimmt zu gestalten - und mitzuentscheiden, wie und wo sie gepflegt werden möchten.

Aktuell sind über sechs Millionen Menschen in Deutschland pflegebedürftig. Die große Mehrheit von ihnen, rund 85 Prozent, werden zu Hause versorgt - überwiegend durch ihre Angehörigen. Lediglich ein Fünftel davon erhält zu Hause Unterstützung durch ambulante Pflege- und Betreuungsdienste. Knapp 15 Prozent aller Leistungsempfänger werden vollstationär in Pflegeheimen betreut (Demografieportal).

Finanzierungslücke: Der Eigenanteil wächst kontinuierlich…

Derzeit liegt die durchschnittliche Pflegedauer bei rund 8 Jahren.

Die Gesamtkosten nur für den Eigenanteil können sich dabei - vorsichtig geschätzt - zwischen 150.000 und 300.000 Euro bewegen, je nachdem, ob die Pflege zuhause oder vollstationär in einem Pflegeheim stattfindet. Stand 2025 lag der sogenannte Eigenanteil für einen stationären Pflegeplatz im Bundesdurchschnitt bereits bei über 3.300 Euro monatlich (Statista).

…und das Vermögen schmilzt dahin…

Was viele nicht wissen: Bevor Anspruch auf Sozialhilfeleistungen besteht, müssen sowohl das laufende Einkommen als auch das vorhandene Vermögen eingesetzt und verwertet werden. Das hart erarbeitete Lebenswerk wird so oftmals schneller aufgebraucht, als man es sich vorstellen kann.

Die private Pflegerenten-Lösung von Swiss Life

Um nicht in die Pflegekostenfalle zu tappen, sollte frühzeitig private Vorsorge getroffen werden. Swiss Life bietet mit dem Swiss Life Pflege- und Vermögensschutz (bereits seit 2012) eine bewährte Lösung für einen individuellen Schutz vor den finanziellen Folgen der Pflegebedürftigkeit. Die private Pflegeversicherung von Swiss Life leistet flexibel und völlig unabhängig davon, ob die Pflege im Heim oder in den eigenen vier Wänden erfolgt und ob sie von professionellen Kräften oder Angehörigen durchgeführt wird. Und solange keine Pflege in Anspruch genommen wird, bleibt der Vertrag rückkaufsfähig - eine Flexibilität, die reine Risikoversicherungen wie das Pflegetagegeld nicht bieten können.

Branchenspezifische Pflegeversicherung mit MetallRente und KlinikRente

Als Konsortialführerin bietet Swiss Life den Beschäftigten der Versorgungswerke MetallRente und KlinikRente ebenfalls eine Pflegeabsicherung an. Beide Lösungen, MetallPflegeschutz bzw. KlinikRente.Pflege bieten attraktive Konditionen und sind optimal auf die jeweiligen beruflichen Anforderungen der Beschäftigten zugeschnitten.

Die wichtigsten Leistungen im Überblick: „Swiss Life Pflege- und Vermögensschutz“

Sofortige Beitragsbefreiung bereits ab Pflegegrad 1

bereits ab Pflegegrad 1 Monatliche Pflegerente ab Pflegegrad 2 für die gesamte Dauer der Pflegebedürftigkeit

ab Pflegegrad 2 für die gesamte Dauer der Pflegebedürftigkeit Mehrere Wege zur Pflegegradeinstufung für maximale Flexibilität

für maximale Flexibilität Flexible Vertragsgestaltung: Laufzeit und Rentenhöhe pro Pflegegrad individuell wählbar

Laufzeit und Rentenhöhe pro Pflegegrad individuell wählbar Rückwirkende Leistungen - unbefristet und ohne zeitliche Begrenzung

- unbefristet und ohne zeitliche Begrenzung Rückkauffähigkeit , solange noch keine Leistung bezogen wurde

, solange noch keine Leistung bezogen wurde Bundesweite Assistance-Leistungen in Kooperation mit den Maltesern

in Kooperation mit den Maltesern Individuelle Todesfallschutz-Varianten

Zukunftssicherheit: Optionale Dynamik und Nachversicherungsmöglichkeiten

Optionale Dynamik und Nachversicherungsmöglichkeiten Einmalleistung mit freier Verwendungsmöglichkeit, z. B. für Umbauten (optional)

(optional) Doppelter Schutz: Optionale Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit

Optionale Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit Branchenlösungen: MetallPflegeschutz und KlinikRente.Pflege mit Sonderkonditionen

Weitere Informationen unter Swiss Life Pflegeversicherung

Kontakt:

Swiss Life Lebensversicherung SE, Zeppelinstraße 1, 85748 Garching b. München, Tel. +49 89 38109-2222, [email protected]