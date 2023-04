Privathaftpflichtversicherung: Wie man Kinder richtig versichert

Kinder unter sieben Jahren - im Straßenverkehr gilt die Altersgrenze unter zehn Jahren - sind deliktunfähig, haften also nicht für verursachte Schäden. Eltern müssen nur dann für den Schaden aufkommen, wenn sie ihre Aufsichtspflicht verletzt haben. Das bedeutet, dass Geschädigte im Zweifelsfall auf ihren Kosten sitzen bleiben. Rechtsstreitigkeiten sind damit nahezu vorprogrammiert.

Kinder unter sieben Jahren – im Straßenverkehr gilt die Altersgrenze unter zehn Jahren – sind deliktunfähig, haften also nicht für verursachte Schäden. Eltern müssen nur dann für den Schaden aufkommen, wenn sie ihre Aufsichtspflicht verletzt haben. Das bedeutet, dass Geschädigte im Zweifelsfall auf ihren Kosten sitzen bleiben. Rammt beispielsweise ein Kind versehentlich mit seinem Fahrrad das Auto des Nachbarn, kann sich bei der Frage nach der Haftung ein handfester Nachbarschaftsstreit entwickeln.

Eltern sollten deshalb darauf achten, dass ihre Privathaftpflichtversicherung (PHV) den Tarifbaustein deliktunfähige Kinder einschließt, betont Lorenz Becker, Geschäftsführer Privathaftpflichtversicherung bei Check24.

In dem Fall zahle die Versicherung, auch wenn kein gesetzlicher Haftungsanspruch besteht, niemand bleibt auf dem Schaden sitzen und es lasse sich eine unangenehme Situation mit den Nachbarn vermeiden. Eine gute PHV, die auch deliktunfähige Kinder versichert, erhält eine Familie bereits für 41 Euro jährlich, betont Check24.



„Deliktunfähige Kinder sollten in jeder PHV von Familien versichert sein“, so Becker. Dabei handele es sich um das Rundum-Sorglos-Paket für Eltern. Mit diesem Tarifbaustein müssten sie sich keine Sorgen mehr machen, wenn ihre Kinder anderen einen Schaden zufügen.

Fast ein Fünftel hat keine private Haftpflichtversicherung

Eine PHV gehört zwar nicht zu den Pflichtversicherungen. Allerdings sorg sie dafür, dass aus einer Unachtsamkeit kein finanzieller Ruin wird. Denn wer anderen einen Schaden zufügt, haftet dafür in unbegrenzter Höhe mit seinem ganzen Vermögen.

Eine Umfrage, die Yougov im Auftrag von Check24 durchgeführt hatte, ergab, dass rund jeder oder jede fünfte Deutsche nicht über eine Privathaftpflichtversicherung verfügt. Dabei gehört die Versicherung zu den essenziellen Versicherungen. Auf die Frage „Haben Sie eine private Haftpflichtversicherung?“ antworteten 75 Prozent der Befragten mit „Ja“. 19 Prozent antworteten mit „Nein“ und sechs Prozent wussten es nicht oder wollten keine Angaben machen.