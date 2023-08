Hitliste 2023: Maklerpools im Multi-Krisen-Umfeld

Wie werden sich die Maklerpools in der Gemengelage aus Ukraine-Krieg, Inflation und steigenden Zinsen behaupten? Diese Frage stand im Juli letzten Jahres am Ende der Berichterstattung zur Cash. Hitliste der Maklerpools 2022. Die Erwartungen damals waren überwiegend positiv: 61 Prozent der von Cash. befragten Vorstände und Geschäftsführer rechneten damit, dass der Rohertrag steigen wird, 72 Prozent erwarteten keine Auswirkungen des Kriegs auf das laufende Geschäftsjahr. Lagen sie damit richtig? Nicht so ganz. Nur für eine knappe Mehrzahl der von Cash. exklusiv befragten Unternehmen verlief das Jahr 2022 positiv. Insgesamt konnten 53 Prozent der Unternehmen ihren Rohertrag steigern, 47 Prozent mussten rückläufige Zahlen hinnehmen. (Anmerkung: Die Fondskonzept AG hat ihre Zahlen für unsere Onlineberichterstattung noch kurzfristig nachgeliefert).

Die „Top drei“ sind aber unverändert: Am erfolgreichsten war die Fonds Finanz aus München – dort stieg der Rohertrag um 10,39 Prozent auf 56,30 Millionen Euro. Auch bei den Provisionserlösen liegt das Unternehmen wie schon in den Vorjahren mit 250,00 Millionen Euro klar vorn. „Wir freuen uns darüber und sind sehr zufrieden, dass wir in dem politisch und wirtschaftlich so herausfordernden Geschäftsjahr 2022 ein neues Rekordergebnis erzielt haben. Mit weiteren 30 Millionen Euro an Umsatzerlösen im Vergleich zum Vorjahr konnten wir die 250-Millionen-Euro-Marke überschreiten – das haben wir ganz maßgeblich unseren außerordentlich engagierten Vermittlern und Mitarbeitenden zu verdanken“, erklärt Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens. „2022 haben wir viele richtungsweisende Entscheidungen getroffen und die erneuten Rekordzuwächse belegen, dass wir uns auf dem besten Weg befinden. Wir haben uns insbesondere zum Ziel gesetzt, Innovationen und Digitalisierungsprozesse im Sinne unserer Makler zu stärken und voranzubringen. Für die Zukunft sehen wir uns exzellent aufgestellt, kontinuierlich in die Weiterentwicklung dieser Bereiche zu investieren, um unseren Partnern unseren allumfassenden Service aus einer Hand anbieten zu können.“ Für das Geschäftsjahr 2023 rechnet er mit einer erneuten und signifikanten Steigerung von Umsatz und Gewinn.

Auf Platz zwei liegt Jung, DMS & Cie. aus München. Der Rohertrag stieg um 14,63 Prozent auf 47,80 Millionen Euro, bei Provisionserlösen in Höhe von 146,60 Millionen Euro. „Im vergangenen Jahr starteten wir erneut mit einem guten Wachstum. Ab Februar waren allerdings die Auswirkungen des Ukraine-Krieges, des Inflationsdrucks und der steigenden Zinsen deutlich zu spüren“, sagt Vorstandschef Dr. Sebastian Grabmaier. „Dies betraf zuerst das Neugeschäft im Bereich Kapitalanlage, wirkte sich dann aber auch in einer Kaufzurückhaltung im Versicherungsbereich aus. Andererseits beobachteten wir gerade wegen des Multi-Krisen-Umfelds verstärkten Beratungsbedarf bei den Endkunden, wenn es darum ging, mit renditestarken Anlage- und Vorsorgelösungen den inflationsbedingten Kaufkraftverlust abzumildern. Auch im laufenden Jahr 2023 war das Marktumfeld anfangs herausfordernd, denn die Teuerungsraten sind noch hoch und die Zinsen steigen weiter an.“ Dennoch erwartet er ein weiteres Wachstumsjahr mit deutlichen Umsatz- und Ertragssteigerungen im zweiten Halbjahr: „Der Versicherungsbereich zieht schon seit Jahresbeginn stark an, mit signifikantem Wachstum im Neugeschäft und auch die Investitionen in Sachwerte werden sich weiter beleben, wovon der Absatz von Fonds, Immobilien und Fonds-Lebensversicherungen profitieren sollte. Für deutlich positive Impulse dürfte auch der Bereich der betrieblichen Vorsorge sorgen, für den wir jüngst unsere neue Vorsorgeplattform Plug-Insurance gestartet haben.“

Den dritten Platz belegt die Netfonds Gruppe aus Hamburg. Im Vergleich zum Vorjahr ging der Rohertrag leicht um 1,18 Prozent auf 33,60 Millionen Euro zurück, bei Provisionserlösen in Höhe von 100,30 Millionen Euro. Vorstandschef Martin Steinmeyer zeigt sich dennoch zufrieden: „Trotz der Herausforderungen, die das Geschäftsjahr 2022 für die Weltwirtschaft und auch für die Geschäftsbereiche der Netfonds AG mit sich gebracht hat, konnten wir unseren Gesamtumsatz auf dem hohen Niveau des Vorjahres halten. Dabei freuen wir uns über das beste operative Ergebnis unserer Firmengeschichte. Besonders stolz sind wir auf die Quote von circa 70 Prozent wiederkehrender Erträge, von denen bereits heute mehr als die Hälfte Servicegebühren und keine Provisionen sind.“ Das sei eine stabile Ausgangsbasis für die andauernden Provisionsdiskussionen. „Wir schauen positiv in die Zukunft, da wir sehr frühzeitig die notwendigen Investitionen in unsere neue, moderne finfire-Plattform getätigt haben. Die Früchte dieser Maßnahmen werden wir und unsere Kunden nun immer weiter nutzen können und die Feedbacks unserer Kunden sind sehr positiv.“

Nur vier Maklerpools gelang es 2022, zweistellige Wachstumsraten beim Rohertrag zu erzielen. Neben Fonds Finanz und JDC fiel die Steigerung auch bei der KAB Maklerservice GmbH aus Euskirchen besonders deutlich aus (plus 15,08 Prozent auf 2,20 Millionen Euro, bei Provisionserlösen in Höhe von 12,21 Millionen Euro). „Das Jahr 2022 war mit Beginn des Ukraine-Krieges und der Energiekrise geprägt von einer erhöhten Risikosensibilität der Maklerinnen und Makler. Wir hatten gerade im Bereich der Firmenversicherungen eine sehr hohe Nachfrage nach günstigen optimierten Firmenprodukten“, sagt Geschäftsführer Volker Kropp. KAB habe viele Neuerungen erfolgreich auf den Weg gebracht, wie zum Beispiel spezielle Gewerbeumdeckungs-Konzeptionen, ein Assekuradeurprodukt und das „KAB-Lebenswerk“ für Maklerpartner mit dem Ziel, sich teilweise oder ganz in den Ruhestand zurückziehen zu können. Und seine Prognose für den Markt? „Wir werden weiter Aufkäufe von Maklerpools durch margengetriebene Finanzinvestoren und eine Einflussnahme auf die Geschäftspolitik erleben, was einen abnehmenden persönlichen Maklerservice bedeuten wird. Auch Versicherer werden Digitalisierung und Abbau von Service aus Ertragsgründen forcieren“, erwartet Kropp.

Die Verticus AG aus Kerpen konnte den Rohertrag um 12,61 Prozent auf 3,38 Millionen Euro steigern, bei Provisionserlösen in Höhe von 25,37 Millionen Euro. „Im Jahr 2022 hat sich unser PKV-Geschäft erneut erfreulich entwickelt. Die zunehmende Eigenproduktion von PKV-Leads hat uns ein Stück weit unabhängiger vom Lead-Markt gemacht, zudem konnten wir deutlich mehr Leads herstellen als im Vorjahr“, erklärt Vorstandschef Oliver Schmidt. Dieser Umstand habe dem Unternehmen die Möglichkeit eröffnet, selektiv neue Kooperationspartner zu gewinnen – eine Erklärung für den gestiegenen Umsatz im Jahr 2022. „Im laufenden Jahr kommt uns zudem das günstige Umfeld für die PKV zugute: Die Probleme der gesetzlichen Krankenkassen werden immer offensichtlicher und viele PKV-Neukunden erkennen verstärkt die Vorteile eines Beitragsentlastungstarifes, der vor allem für Angestellte eine Lösung für die PKV-Beiträge im Alter darstellt. Die Leistungen unseres Innendienstes, eingespielte Prozesse, zunehmende Digitalisierung und unsere bewährte Online-Beratung führen dazu, dass wir höchstwahrscheinlich auch in diesem Jahr weiter wachsen werden.“

Rang Gesellschaft Einordnung Rohertrag in Mio. Euro Veränderung zu 2021 in Prozent Gesamtumsatz in Mio. Euro Provisionserlöse in Mio. Euro Gewinn vor Steuern (EBT) in Mio. Euro Eigenkapital in Mio. Euro Anzahl Makler mit Vertriebsvereinbarung Fußnoten 1. Fonds Finanz Maklerpool 56,30 10,39 254,30 250,00 7,40 15,20 29.000 2. Jung, DMS & Cie. Maklerpool 47,80 14,63 156,10 146,60 1,10 37,00 16.000 3. Netfonds Maklerpool, Servicegesellschaft 33,60 -1,18 176,40 100,30 2,00 22,40 über 5.000 4. 1:1 Assekuranzservice Maklerpool, Pool-Tochter, Servicegesellschaft 17,72 -5,12 42,87 42,09 2,94 12,84 1.225 5. Fondsnet Maklerpool 15,61 1) 1,31 188,41 186,52 1,68 5,90 1.800 (plus 10.000 Subbroker) 1) inklusive BN Capital AG und Reuss Private Bank für Wertpapierhandel AG 6. BCA Maklerpool, Servicegesellschaft 14,33 -1,98 68,42 68,20 -0,84 4,43 8.500 7. Fondskonzept Maklerpool, Servicegesellschaft 12,00 0,00 114,00 112,00 3,60 16,00 1.272 8. Apella Maklerpool 6,90 -9,21 48,80 47,40 0,10 5,60 2.774 9. Aruna Maklerpool 6,62 1,53 39,43 39,43 0,86 6,47 2.600 10. Germanbroker.net Maklerpool, Servicegesellschaft 6,58 1,81 22,70 21,50 0,21 3,03 558 11. Finet Maklerpool 5,43 -6,54 25,47 24,71 0,78 2,56 446 12. Degenia Maklerpool 4,51 -0,16 14,91 14,91 1,01 4,41 4.355 13. Verticus Maklerpool, Servicegesellschaft 3,38 12,61 29,66 25,37 3,88 9,59 275 14. KAB Maklerservice Maklerpool 2,20 2) 15,08 12,21 12,21 0,26 1,00 2.373 2) untestiert 15. Sachpool Maklerpool 1,36 -2,16 4,63 k.A. k.A. 0,25 2.700 16. Midema Maklerpool 0,91 3) 2,25 2,10 2,10 0,12 0,62 845 3) untestiert Ohne Platzierung Phönix Maxpool Maklerpool k.A. k.A. 26,50 k.A. k.A. k.A. 4.500 Qualitypool Maklerpool k.A. k.A. 86,85 k.A. k.A. k.A. Über 13.000 VFM Servicegesellschaft k.A. k.A. k.A. 50,90 3,20 4,10 552

Sieben Pools weisen für 2022 einen Rückgang des Rohertrags aus. Bei der BCA aus Oberursel sank er leicht um 1,98 Prozent auf 14,33 Millionen Euro (Provisionserlöse: 68,2 Millionen Euro). „Das vergangene Geschäftsjahr war nicht nur für die BCA ab dem zweiten Quartal geprägt durch die angespannte wirtschaftliche und geopolitische Gemengelage“, erklärt Vorstandschef Rolf Schünemann. Den Wachstumskurs der letzten Jahre habe man deshalb im Jahr 2022 nicht in Gänze fortsetzen können. „Trotz schwieriger Marktlage wurden alle Investitionen in unsere IT-Plattform und die Service- und Vertriebseinheiten stringent umgesetzt. Dank dieser anhaltenden Investitionen gehören wir als sehr gut aufgestellter Full-Service-Dienstleister mit exzellentem technischem Support zur Spitzengruppe im Poolmarkt.“

Bei der WWK-Tochter 1:1 Assekuranzservice aus Augsburg sank der Rohertrag um 5,12 Prozent auf 17,72 Millionen Euro, bei Provisionserlösen in Höhe von 42,09 Millionen Euro. „Das Geschäftsjahr 2022 war innerhalb der gesamten Branche durch Verunsicherung geprägt“, betont Sascha Sönning, Vorstand Vertrieb & Marketing. „Das Produktportfolio im Bereich Altersvorsorge hat durch die Senkung des Rechnungszinses und das Thema Riester nachhaltige Veränderungen erfahren. Die gesamtwirtschaftliche Lage hat sich durch den Ukraine-Krieg und die hohe Inflation massiv gewandelt. Auf diesen Umbruch galt es im Jahr 2022 mit neuen vertrieblichen Ansätzen zu reagieren.“ Eine richtige Strategie auf die neuen Bedürfnisse der Kunden zu finden, sei damit essenziell gewesen. „Das haben wir bei der 1:1 AG innerhalb kürzester Zeit in 2022 bewältigt. Erkennbar an der Tatsache, dass die Umsätze im ersten Halbjahr gesunken sind, aber dafür im zweiten Halbjahr wieder gestiegen. So bleibt für das Jahr 2022 unterm Strich ein kleiner, aber kalkulierter Umsatzrückgang. Heute stehen wir für unsere Partner mit den richtigen Ansätzen vor dieser Situation und erwarten für 2023 Wachstumsraten im guten zweistelligen Bereich.“

Zu erwarten ist für 2023 auch, dass die Konsolidierung des Pool-Marktes weiter voranschreiten wird. Besonders die großen Pools können immer mehr Volumen auf sich vereinen, der Abstand zu den kleineren Pools wächst. Schon länger steht deshalb die Frage im Raum, ob in ein paar Jahren nur noch eine Handvoll großer Pools übrig bleiben wird. Erst kürzlich haben Blau Direkt und Phönix Maxpool einen Kooperationsvertrag geschlossen – mit der Option einer zukünftigen Beteiligung. Maxpool kann künftig die technische Plattform von Blau Direkt nutzen, Blau Direkt wiederum soll beispielsweise von den Services von Maxpool und von der Phönix Schutzgemeinschaft als Assekuradeur mit Deckungskonzepten profitieren. Über eine zukünftige Beteiligung von Blau Direkt an Maxpool soll in Zukunft eine Entscheidung getroffen werden.

Eine Konsolidierung ist auch bei den Poolanbindungen festzustellen. Das ist das Ergebnis des 15. AfW-Vermittlerbarometers, für das 1.305 Vermittlerinnen und Vermittlern Auskunft erteilten. Die Anzahl der jeweiligen Anbindungen geht demnach kontinuierlich zurück – mit einem einzigen Pool als Partner zu kooperieren ist jedoch noch immer nicht mehrheitlich üblich. Nur vier von zehn Vermittlern (40,5 Prozent) arbeiten mit einem einzigen Pool zusammen. Im Schnitt arbeiten sie mit 1,9 Pools zusammen. 2019 hatte dieser Wert noch bei 2,3 gelegen. 83 Prozent möchten an ihren Poolanbindungen nichts weiter verändern, lediglich jeder zehnte Befragte plant, die Anzahl seiner Poolanbindungen zu verringern. 6 Prozent möchten sie gar erhöhen. Insgesamt wickeln die befragten Vermittler zwei Drittel (67 Prozent) ihres Umsatzes über Maklerpools ab.

Der AfW hat zudem ermittelt, welche Kriterien für Vermittler bei der Auswahl ihres Poolpartners entscheidend sind. An erster Stelle werden Werkzeuge und Tools genannt. Für 91,8 Prozent sind sie sehr wichtig oder wichtig. Auch das Produktportfolio (91,2 Prozent), Service & Beratung (88,4 Prozent) sowie die Digitalisierung (85,8) sind für die große Mehrheit der Befragten von herausragender Bedeutung. Während Weiterbildungsangebote (77,2 Prozent) und Provisionen (73,2 Prozent) erst im Mittelfeld folgen, spielt die Größe eines Maklerpools eine vergleichsweise untergeordnete Bedeutung. Nur jedem zweiten Vermittler (48,1 Prozent) ist dieses Kriterium bei der Entscheidung für einen Pool als Partner sehr wichtig oder wichtig. „Es verwundert nicht, dass angesichts zunehmender Regulierungsvorgaben und immer unübersichtlicherer Angebotspaletten der angebotenen Technik die wichtigste Rolle bei der Auswahl für einen Pool zukommt“, kommentiert Norman Wirth, geschäftsführender Vorstand des AfW, das Umfrageergebnis.

Zunehmende Regulierung, unübersichtliche Angebotspaletten, dazu weiterhin Krieg und Inflation: Die Mehrheit der von Cash. befragten Vorstände und Geschäftsführer blickt dennoch positiv in die Zukunft. 77 Prozent erwarten, dass der Rohertrag steigen wird. Und 78 Prozent erwarten keine Auswirkungen des Krieges auf das laufende Geschäftsjahr. Zu Recht? Darüber wird die Cash. Hitliste der Maklerpools 2024 Auskunft geben.

Kim Brodtmann, Cash.