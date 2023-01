Real I.S. vermietet Riesen-Fondsobjekt in Amsterdam

Der Asset Manager Real I.S. und die staatliche Immobilienagentur der Niederlande „Rijksvastgoedbedrijf“ geben die langfristige Verlängerung eines Mietvertrags für das Bürogebäude „The Book“ im Amsterdamer Stadtteil Sloterdijk bekannt.

Das gesamte Bürogebäude, das fast 40.000 Quadratmeter und 650 Parkplätze umfasst, beherbergt den Zoll und die niederländische Steuerverwaltung. „The Book“ ist seit dem Erwerb im Jahr 2010 Teil des geschlossenen Immobilienfonds „Bayernfonds Niederlande 1“. Zu diesem Zeitpunkt war die Büroimmobilie bereits von der niederländischen Regierung angemietet, um die niederländische Steuerverwaltung unterzubringen.

Das Gebäude wurde in den 1990er-Jahren von Abe Bonnema für den Verlag Reed Elsevier entworfen, was die Form eines offenen Buchs erklärt. Es steht direkt an der Ringstraße A10 und ist nur einen kurzen Spaziergang vom Bahnhof Sloterdijk entfernt.

Melanie Grüneke, Head of Country der Real I.S. Netherlands, kommentiert: „Das Objekt befindet sich inmitten eines Gebiets, das sich in einem umfassenden Wandel hin zu einem integrierten Quartier befindet, das die unterschiedlichen Nutzungsarten Wohnen, Arbeiten, Tourismus und Unterhaltung ausgewogen vereint – und vor diesem Hintergrund zunehmend noch attraktiver wird.“