Rückgang der Baugenehmigungen beschleunigt sich

Baufinanzierung in der Krise: Es droht Wohnungsmangel

Steigende Zinsen sorgten in 2022 für einen zunehmenden Rückgang des Baufinanzierungsgeschäfts. An dieser Situation hat sich bis dato wenig geändert. Baufinanzierer und Finanzierungspartner müssen die Situation auch in 2023 neu bewerten und vor allem umdenken.