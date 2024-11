Signal Iduna übernimmt Garanta Asigurări SA in Rumänien

Die Signal Iduna eine 97-prozentigen Mehrheit am rumänischen Versicherungsunternehmen Garanta Asigurări SA übernommen. Verkäufer der Anteile ist der bisherige Hauptaktionär Hellenic General Insurance Company SA (ETHNIKI), Marktführer auf dem griechischen Versicherungsmarkt. Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Versicherungsaufsicht (A.S.F.) und der Kartellbehörde in Rumänien.

Bereits 2021 hatte die Signal Iduna die beiden rumänischen Ergo-Töchter Ergo Asigurări de Viaţă SA (Leben) und Ergo Asigurări SA (Nicht-Leben) erworben. Mit der dem aktuellen Deal setzt die Signal Iduna seine Positionierung im rumänischen Versicherungsmarkt fort. „Die Übernahme ist ein weiterer wichtiger Schritt für den Ausbau unserer Marktpräsenz in Rumänien. Unser Ziel ist dort eine Position unter den Top-Versicherern“, betont Mark Osterloff, Head of International bei Signal Iduna.

Die Garanta hat sich in den vergangenen 25 Jahren als Versicherer mit einem breiten Spektrum an Lebens- und Sachversicherungen in Rumänien etabliert. Das Unternehmen erzielte 2023 ein gebuchtes Brutto-Prämienvolumen in Höhe von 55,3 Millionen Ron, umgerechnet rund 11,1 Millionen Euro.

Neben Rumänien ist die Signal Iduna auch in Polen und Ungarn tätig. In Rumänien wurde die Geschäftstätigkeit 2008 aufgenommen. Das Produktportfolio umfasst dort Versicherungslösungen für Privat- und Gewerbekunden.