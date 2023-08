RWB-Dachfonds knackt Marke von 100 Millionen Euro

Die achte Generation der Fondsserie richtet sich an Privatanleger, die ab 5.000 Euro einmalig beziehungsweise 50 Euro im monatlichen Ratensparplan investieren können. Aktuell befinden sich 39 Private-Equity-Zielfonds mit knapp 180 Unternehmen im Portfolio, berichtet RWB. Sieben Unternehmensbeteiligungen sind demnach bereits verkauft worden. Bei diesen ersten Exits wurde das eingesetzte Kapital laut RWB auf Ebene der Zielfonds im Durchschnitt vervierfacht.

„Anleger und ihre Berater suchen heute nach zeitgemäßen Anlageformen, die auch in schwierigen Marktphasen eine robuste Entwicklung zeigen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Private Equity gerade in einem herausfordernden Umfeld Stabilität und gute Renditen bieten kann“, sagt Nico Auel, Geschäftsführer der RWB Partners GmbH. „Wir spüren daher seit einigen Jahren ein stark steigendes Interesse der Anlageberater an unseren Private-Equity-Anlagelösungen, das sich auch im bisherigen Platzierungserfolg beim RWB International 8 ausdrückt.“

Der Anlagefokus beim RWB International 8 liegt auf Private-Equity-Zielfonds aus dem mittleren Marktsegment in Nordamerika und Europa. Investitionen in etablierten Volkswirtschaften der Anlageregion Asien/Pazifik sind ebenso vorgesehen. Zu den Kriterien bei der Selektion der Private-Equity-Zielfonds gehören unter anderem überdurchschnittliche Ergebnisse in früheren Fonds – auch in konjunkturschwachen Phasen. Besonders im aktuellen Umfeld sei zudem eine nachweislich hohe Expertise bei der Wertsteigerung durch operative Maßnahmen vorausgesetzt, so RWB. Der Fonds ist noch bis Ende 2023 in der Platzierung.