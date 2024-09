RWB startet weiteren Private-Equity-Dachfonds für Privatanleger

Die sechste Generation dieser Fondsserie richtet sich an Privatanleger, die sich ab 5.000 Euro an einem diversifizierten Fondsportfolio und somit an deutlich über einhundert nicht-börsennotierten Unternehmen beteiligen können, teilt das Unternehmen mit. Der Investitionsfokus liegt auf dem mittleren Marktsegment („Lower Mid-Market“) in den Anlageregionen Nordamerika und Europa.

Für den MPE Direct Return 6 wurde ein Kontingent von 25 Millionen Euro an einem bereits zu großen Teilen aufgebauten Fondsportfolio reserviert; das angebotene Platzierungsvolumen des Dachfonds ist entsprechend limitiert. Das RWB-Schwesterunternehmen Munich Private Equity Partners hat dieses Portfolio für institutionelle Investoren erstellt.

Parallel mit institutionellen Investoren

Privatanleger des Direct Return 6 investieren daher parallel mit großen institutionellen Investoren wie Pensionskassen, Family Offices und Asset Managern aus verschiedenen Ländern Europas, so RWB. An dem Portfolio haben sich bereits mehrere europäische, institutionelle Investoren beteiligt, betont Norman Lemke, Mitgründer und Vorstand der RWB PrivateCapital Emissionshaus AG.

Beim Fondskonzept „Direct Return“ gibt es im Vergleich zur „International“-Serie der RWB nur eine Investitionsrunde und zusätzlich aufgrund des bereits größtenteils feststehenden Portfolios eine vergleichsweise kürzere Laufzeit. Auszahlungen nach dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen sind ab dem 1. Januar 2029 möglich. Die Grundlaufzeit des Fonds ist bis Ende 2035 angesetzt.

Das Fundraising wird geschlossen, sobald die reservierte Summe von 25 Millionen Euro eingesammelt worden ist. Bei Vorgängerfonds war das bereits nach wenigen Monaten der Fall, so RWB.