Sachwert-Plattform Walnut gewinnt weiteren AIF-Produktpartner

Finanzberaterinnen und -berater können auf der Vertriebsplattform Walnut Live über die digitale Zeichnungsstrecke ab sofort auch auf Produkte von Primus Valor zugreifen. Es ist bereits der fünfte neue Produktpartner aus dem Bereich der alternativen Investmentfonds (AIFs) in diesem Jahr.

Primus Valor ist der Mitteilung von Walnut zufolge seit nunmehr 17 Jahren am Markt aktiv und hat mit seiner Fonds-Reihe „ImmoChance Deutschland“ bisher in rund 10.000 Wohn- und Gewerbeimmobilien an mehr als 120 Standorten investiert. Das Emissionshaus kauft vornehmlich deutsche (Bestands-)Immobilien und wertet diese mittels Sanierungs- und Optimierungsmaßnahmen auf.

Auf der Plattform Walnut Live ist ab sofort das aktuelle Anlageprodukt ImmoChance Deutschland 12 Renovation Plus für die digitale Zeichnung gelistet. Der Fonds investiert, wie auch seine Vorgänger, in Wohn- und vereinzelt auch Gewerbeimmobilien mit entsprechendem Aufwertungspotenzial in deutschen Mittel- und Oberzentren. Beim jüngsten der bisher zwölf aufgelegten Investments ist eine Beteiligung ab 10.000 Euro möglich. Der Fonds ist nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert.

„Für eine vertrauensvolle Kundenbeziehung müssen Finanzberaterinnen und -berater in der Lage sein, eine breite Auswahl an Anlageprodukten mit unterschiedlichen Strategien zu präsentieren. Wir freuen uns daher sehr, dass wir mit Primus Valor erneut ein sehr erfahrenes Emissionshaus als Partner gewonnen haben, das die Auswahl auf unserer Plattform um einen weiteren interessanten Fokus im Immobiliensektor ergänzt“, sagt Lars Gentz, Geschäftsführer der Walnut.

15 Emissionshäuser angebunden

„Mit Walnut Live bieten wir unseren Vertriebspartner ab sofort eine rechtssichere, schnelle und intuitiv verständliche Lösung für die saubere digitale Abwicklung unserer Produkte. Zeichnungsunterlagen und die komplette Beratungsdokumentation sind über die Plattform innerhalb weniger Minuten erstellt, und dank Funktionen wie der automatischen Plausibilitätsprüfung werden auch zeitaufwendige Nachkorrekturen auf ein Minimum reduziert“, wird Dr. Michael König, Leiter Vertrieb bei Primus Valor, in der Mitteilung zitiert.

Das Emissionshaus ist der fünfte neue AIF-Anbieter auf Walnut in diesem Jahr. Seit Januar hat die Plattform bereits Habona Invest, HTB Hanseatische Fondshaus, MyHouse und Ökorenta als neue Partner gewonnen. Aktuell sind 15 Emissionshäuser angebunden. Für Finanzberaterinnen und -berater ist die Nutzung der Plattform kostenfrei.