Vorstandswechsel: Sautter wechselt von der W&W Kranken zur SDK

Dr. Gerd Sautter nimmt seine Tätigkeit bei der SDK vorbehaltlich der Zustimmung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wird zum 1. Oktober 2023 auf. Dort folgt er als Vorstand auf Benno Schmeing, der zum Jahresende in den Ruhestand eintreten und bis zu seinem Ausscheiden die Geschäfte an Sautter übergeben wird.

Aktuell ist Dr. Gerd Sautter bei der Württembergischen Krankenversicherung AG als Leiter der Abteilung „Strategie, Produkt, Steuerung“ tätig und berät in dieser Funktion den Vorstand rund um Fragen zur Strategie und verantwortet das Produktportfolio ebenso wie das Gesamtportfolio – mit Blick auf die digitale Transformation.

Sautter ist 1973 in Bad Urach geboren und wohnhaft in Reutlingen, verheiratet und Vater von zwei Kindern. Er ist promovierter Mathematiker und hat zudem im Nebenfach an der Universität Tübingen Betriebswirtschaftslehre studiert. Im Anschluss, im Jahr 2004, begann er seine Karriere in der Versicherungsbranche bei der Württembergischen Versicherungsgruppe, zunächst im Bereich Lebensversicherung in der Produktentwicklung. Schon früh übernahm er dort Führungsverantwortung, ab 2015 neben der Württembergischen Lebensversicherung AG auch in der Württembergischen Krankenversicherung AG als Leiter der Abteilung „Personenversicherung Produkt“.

„Wir freuen uns, mit Dr. Gerd Sautter einen ausgewiesenen Experten im Bereich Produktstrategie und Produktentwicklung gefunden zu haben“, sagt Dr. Ulrich Mitzlaff, Vorstandssprecher der SDK. „Er wird sich hervorragend in unser Vorstandsteam einfügen und uns mit seiner rund 20-jährigen Erfahrung, insb. in den Bereichen Produktstrategie sowie Aktuariat und Steuerung, bereichern. Damit wird er ausgezeichnet an das Wirken von Benno Schmeing anknüpfen, dem wir für sein langjähriges Engagement herzlich danken. Die SDK steht im Markt mit exzellenten, mehrfach ausgezeichneten Produkten sowie einem qualitativ hochwertigen Angebot an Beratungs- und Gesundheitsdienstleistungen als Premium-Anbieter da. Hieran hat Benno Schmeing einen herausragenden Anteil.“

Das Vorstandsteam der SDK setzt sich somit zukünftig zusammen aus Vorstandssprecher Dr. Ulrich Mitzlaff, Olaf Engemann, Ralf Oestereich sowie Dr. Gerd Sautter.