Generali Deutschland stellt Cosmos Vorstand neu auf

Die Generali stellt den Vorstand ihrer Direktversicherungstochter Cosmos zum 1. Mai neu auf und besetzt die Führungspositionen mit Managern aus dem eigenen Haus. So bündelt der Versicherungskonzern künftig die Verantwortung für das Direktversicherungsgeschäft in dem neu geschaffenen Vorstandsressort des Chief Business Officer Direct (CBOD).

Die Funktion übernimmt Katrin Gruber, die zudem auch neue CEO der Cosmos wird. Damit liegen die Führung der Cosmos Lebensversicherungs-AG und der Cosmos Versicherung AG zukünftig in einer Hand.

Katrin Gruber, ab 1. Mai neue CEO der Cosmos Foto: Generali

Gruber, die als ausgewiesene Versicherungsexpertin gilt und seit 2010 verschiedene Vorstands- und Führungspositionen innehatte, zuletzt als Chief Business Performance Officer der Generali Deutschland AG, folgt auf Uli Rothaufe (48), aktuell CEO der Cosmos Lebensversicherungs-AG, und Roland Stoffels (57), aktuell CEO der Cosmos Versicherung AG. Beide haben die Leitung der jeweiligen Gesellschaften zusätzlich zu ihren Aufgaben als Chief Insurance Officer Life and Health beziehungsweise Chief Insurance Officer P&C im Vorstand der Generali Deutschland AG wahrgenommen.

Heidemeyer wird COO

Ebenfalls zum 1. Mai wird Nicole Heidemeyer neue Chief Operating Officer bei den Cosmos Versicherungen. Heidemeyer ist derzeit Mitglied der Geschäftsführung der Generali Deutschland Services GmbH (GDS) und folgt auf Christoph Gloeckner (53), der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt.

Nicole Heidemeyer, designierte COO der Cosmos Foto: Generali

Heidemeyer hat 2006 hat nach Generali Angaben ihre Karriere als Trainee bei der Generali Deutschland AG begonnen, verschiedene Führungspositionen innegehabt und verfügt nach Unternehmensangaben über hohe Expertise in den Operations-Bereichen.

Petar Dobric wird Head of Marketing

Petar Dobric, derzeit Head of Marketing der Generali Deutschland AG, übernimmt die neu geschaffene Vorstandsfunktion Chief Sales and Marketing Officer bei den Cosmos Versicherungen. Er trat 1999 als Leiter des Genertel-Kundencenter in Italien in die Generali Group ein und zeichnet sich durch eine hohe Expertise im Direktvertrieb und Marketing aus.

Petar Dobric, künftig Head of Sales and Marketing bei Cosmos Foto: Generali

„Ich freue mich sehr, dass wir das neue Cosmos-Vorstandsteam mit Managern aus unseren eigenen Reihen besetzen. Mit Katrin, Nicole und Petar haben wir ein schlagkräftiges Team, das langjährige Versicherungsexpertise, fundiertes Operations-Know-how und umfassende Kenntnis des Direktvertriebs vereint“, wird Stefan Lehmann, CEO der Generali Deutschland AG in der Generali Mitteilung zitiiert.