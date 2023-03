Service Value: Die besten E-Bike-Versicherungen aus Kundensicht

Wurden 2018 laut Zweirad-Industrie-Verband noch im Durchschnitt 735 Euro für ein neues Fahrrad investiert, waren es 2020 bereits 1.279 Euro. Tendenz: weiter stark steigend. Wer so viel Geld in die Hand nimmt, möchte das gute Stück aber natürlich auch bestens abgesichert wissen. Das Kölner Analysehaus hat sich in seiner aktuellen Untersuchung die E-Bike-Tarife von 26 Versicherern genauer angeschaut. Achtmal gab es ein "sehr gut".

Der anhaltende E-Bike-Boom, aber auch die hohe Inflation, lassen die Kosten für ein neues Bike in die Höhe schnellen. Wurden 2018 laut Zweirad-Industrie-Verband noch im Durchschnitt 735 Euro für ein neues Fahrrad investiert, waren es 2020 bereits 1.279 Euro. Tendenz: weiter stark steigend. Wer so viel Geld in die Hand nimmt, möchte das gute Stück aber natürlich auch bestens abgesichert wissen.

E-Bike-Fahrerinnen und -Fahrer, die sich über einen möglichen Diebstahl hinaus auch vor weiteren Eventualitäten absichern möchten und bei Unfall- oder Sturzschäden, Akku-Defekten oder Kurzschlüssen finanziell nicht alleingelassen werden möchten, schließen in der Regel eine E-Bike-Versicherung ab. Mit welchen Versicherern sie besonders zufrieden sind, zeigt das neue Rating der Kölner Rating- und Ranking-Agentur Service Value. Dabei wurden in Kooperation mit Fokus E-Bike in diesem Jahr über 2.000 Verbraucherurteile zu 26 E-Bike-Versicherern in vier Leistungsdimensionen ausgewertet.

Ausgezeichnete E-Bike-Versicherer

Jeweils acht Versicherer schneiden im Gesamturteil von Service Value mit der Bestnote „sehr gut“ beziehungsweise „gut“ ab. Ein „sehr gut“ in jeder einzelnen der vier Leistungsdimensionen – Produktangebot, Kundenservice, Kundenkommunikation und Preis-Leistungs-Verhältnis – erzielen ADAC Versicherung, ARAG, Hepster, SV Sparkassen-Versicherung und Wertgarantie.

Alle ausgezeichneten Versicherer im Gesamturteil sind im Folgenden innerhalb der beiden Auszeichnungsklassen in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.

Quelle: Service Value

Für eine starke Kundenbindung erweisen sich laut Service Value zwei Kriterien aus der Dimension „Kundenkommunikation“ als besonders relevant: Verständlichkeit der Kommunikation und angemessener Informationsumfang.

Zudem spiele auch die Beitragsstabilität eine wichtige Rolle, so die Rating-Agentur. Besonders zufrieden zeigen sich laut Service Value Versicherungsnehmerinnen und -nehmer insgesamt mit der Angebotsvielfalt und der Verbindlichkeit von Aussagen. Luft nach oben besteht nach Kundenmeinung hinsichtlich der Belohnung von Kundentreue und proaktiv besseren Angeboten.

Dr. Claus Dethloff, Geschäftsführer des Kölner Analysehauses Service Value

„Wenn im Frühling die neuesten E-Bike-Modelle vorgestellt werden, geht es dabei oft um Akku-Leistung oder Design“, kommentiert Dr. Claus Dethloff, Geschäftsführer der Service Value. Unabhängig von der Reichweite oder einer Anmutungsqualität komme es aber auch auf einen guten Versicherungsschutz mit kundenfreundlichen Konditionen an, damit auch ein möglicher Schadenfall die Freude am Rad nicht nachhaltig trübe, so das Fazit des Versicherungsexperten.