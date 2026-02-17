Servicevereinbarungen: Servicemakler.de und Versuro kooperieren

Servicemakler.de und Versuro gehen eine strategische Partnerschaft ein. Die beiden Unternehmen wollen Versicherungsmaklern eine transparente und nachhaltige Vergütung ihrer laufenden Servicearbeit ermöglichen.

Servicemakler.de begleitet Maklerbetriebe bei der Entwicklung und Einführung individueller Servicevereinbarungen. Im Mittelpunkt stehen klar definierte Leistungen, nachvollziehbare Dokumentation und eine transparente Abrechnung gegenüber dem Kunden. Ziel ist es, wiederkehrende Serviceleistungen als eigenständige, planbare Einnahmequelle zu etablieren.

Versuro übernimmt die technische Umsetzung. Das Unternehmen stellt digitale Prozesse, eine einheitliche Abrechnung und strukturierte Abläufe bereit. Die Modelle sollen sich ohne zusätzlichen administrativen Aufwand in bestehende Maklerprozesse integrieren lassen.

Neben Konzept und Technik spielt der Aufbau einer aktiven Makler-Community eine zentrale Rolle. Geplant ist ein strukturierter Austausch zwischen teilnehmenden Betrieben, um Erfahrungen zu teilen und bewährte Vorgehensweisen weiterzuentwickeln.