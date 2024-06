Silber: Ist Ungarn bereits Europameister?

Während sich 24 Nationen auf den Kampf um den Henri-Delauney-Pokal am 14. Juli in Deutschland vorbereiten, zeigt eine Analyse von BullionVault, dass Investoren aus Ungarn die größten Silberbestände im Mittel pro Anleger halten. An zweiter Stelle steht Portugal, gefolgt von der Schweiz und Österreich.

Diese Enthüllung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem das Interesse an Edelmetallen weltweit weiter wächst. Adrian Ash, Director of Research bei BullionVault, kommentiert: „Unabhängig davon, wer in diesem Sommer die UEFA-Europameisterschaft 2024 gewinnt, steht der Sieger im Bereich der Silberanlagen bereits fest. Unsere Daten zeigen, dass ungarische Investoren die größten Silberbestände im Mittel pro Anleger bei BullionVault halten, was das Vertrauen in Silber als sichere und wertbeständige Anlageform widerspiegelt.“

Was die Gesamtsilberbestände nach Ländern betrifft, so führt BullionVaults Heimatland England die Tabelle an, gefolgt von Deutschland, Frankreich und den Niederlanden.

Während der Goldpreis in diesem Frühjahr die Schlagzeilen an den Finanzmärkten dominiert hat und neue Rekordhöhen erreichte, hat Silber seinen Edelmetall-Pendant übertroffen. Seit Jahresbeginn ist der Silberpreis für deutsche Anleger um beeindruckende 27,6 Prozent gestiegen, was fast doppelt so viel ist wie der Anstieg des Goldpreises, der bei 15,9 Prozent liegt.

Mit dem höchsten Preis seit 2011 hat Silber auch die anderen Starinvestitionen des Jahres übertroffen, wobei es Kupfer (+13,8 Prozent) und sogar den Nasdaq-Index der US-Tech-Aktien (+18,1 Prozent) übertraf, aber hinter Bitcoin (+53,8 Prozent) zurückblieb.

Der bemerkenswerte Anstieg des Silberpreises ist auf die weltweit steigende Nachfrage nach dem Edelmetall zurückzuführen, die das Angebot aus neuen Minen das zweite Jahr in Folge übersteigt. Silber spielt eine entscheidende Rolle in der Industrie und bei neuen Technologien, insbesondere im Bereich der grünen Energie. Es ist ein unverzichtbarer Bestandteil in Solarzellen, elektrischen Netzwerken und der Elektronik.

Analysten gehen davon aus, dass auch die Nachfrage nach Silberschmuck im Jahr 2024 steigen wird, ebenso wie die Nachfrage nach Besteck und anderen Silberwaren.

Der aktuelle Henri-Delauney-Pokal – benannt nach dem ersten Generalsekretär der UEFA – wurde 2008 vom Londoner Juwelier Asprey hergestellt. Der Pokal besteht aus 8 Kilogramm Sterling-Silber und hat einen Goldbarrenwert von 6.467 Euro. Er ist leichter als die silberne „Salatschüssel“ der Bundesliga (11 kg einschließlich der in Gold gefassten Kristalle), aber etwas schwerer als der Pokal der UEFA Champions League (7,5 kg).

Die Nutzer von BullionVault besitzen derzeit insgesamt 1.164 Tonnen Silber im Wert von 1,0 Milliarden Euro. Das ist genug, um 157.380 Euro-Pokale herzustellen. Dieses Silber wird in Hochsicherheitstresoren gelagert und versichert, wobei mehr als die Hälfte davon in der Schweiz (53,9 Prozent) aufbewahrt wird, gefolgt von London (37,5 Prozent), Singapur (6,4 Prozent) und Toronto (2,1 Prozent).

Im Gegensatz zu Silbermünzen oder kleinen Barren, die bei Einzelhändlern gekauft werden, ist das gesamte Silber, das auf BullionVault gehandelt wird, umsatzsteuerfrei. Dies bedeutet, dass der Aufschlag von 19 Prozent, der sonst für deutsche Bürger gilt, entfällt. Dies ermöglicht es Investoren, erheblich größere Gewinne zu erzielen, wenn der Wert des Edelmetalls steigt.