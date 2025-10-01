Summitas Gruppe erweitert Geschäftsführung mit Ravindra Nath als COO

Die Summitas Gruppe hat ihre Führungsebene erweitert. Ravindra Nath übernimmt die neu geschaffene Position des Chief Operating Officer (COO). In dieser Funktion soll er die Wachstumsstrategie der Gruppe vorantreiben, die Digitalisierung stärken und operative Strukturen weiter professionalisieren.

Nath verfügt über langjährige Führungserfahrung in der Versicherungs- und Beratungsbranche. Zuletzt verantwortete er als Country Manager Polen bei Wefox den Ausbau und die Profitabilität des dortigen Kompositgeschäfts, das er erfolgreich zum Exit führte. Zuvor war er als COO Insurance und Group CIO bei Wefox tätig und gestaltete dort die digitale Transformation und internationale Skalierung. Weitere Stationen seiner Karriere umfassen Führungsaufgaben bei der Allianz sowie in der Strategieberatung bei Accenture.

Die Summitas Gruppe ist ein Joint Venture zwischen Bain Capital Insurance (65 Prozent), Canada Life (25 Prozent) und JDC Group (10 Prozent). Ziel des Zusammenschlusses ist der Aufbau eines integrierten Versicherungsmaklers mit umfassendem Leistungsspektrum, insbesondere für Gewerbe- und Unternehmenskunden im deutschsprachigen Raum.