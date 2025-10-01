Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Summitas Gruppe erweitert Geschäftsführung mit Ravindra Nath als COO

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Ravindra Nath
Foto: Summitas Gruppe
Ravindra Nath

Die Summitas Gruppe hat ihre Geschäftsführung verstärkt: Mit Ravindra Nath übernimmt ein erfahrener IT- und Operations-Manager die neu geschaffene Rolle des COO.

Die Summitas Gruppe hat ihre Führungsebene erweitert. Ravindra Nath übernimmt die neu geschaffene Position des Chief Operating Officer (COO). In dieser Funktion soll er die Wachstumsstrategie der Gruppe vorantreiben, die Digitalisierung stärken und operative Strukturen weiter professionalisieren.

Das könnte Sie auch interessieren:

Nath verfügt über langjährige Führungserfahrung in der Versicherungs- und Beratungsbranche. Zuletzt verantwortete er als Country Manager Polen bei Wefox den Ausbau und die Profitabilität des dortigen Kompositgeschäfts, das er erfolgreich zum Exit führte. Zuvor war er als COO Insurance und Group CIO bei Wefox tätig und gestaltete dort die digitale Transformation und internationale Skalierung. Weitere Stationen seiner Karriere umfassen Führungsaufgaben bei der Allianz sowie in der Strategieberatung bei Accenture.

Die Summitas Gruppe ist ein Joint Venture zwischen Bain Capital Insurance (65 Prozent), Canada Life (25 Prozent) und JDC Group (10 Prozent). Ziel des Zusammenschlusses ist der Aufbau eines integrierten Versicherungsmaklers mit umfassendem Leistungsspektrum, insbesondere für Gewerbe- und Unternehmenskunden im deutschsprachigen Raum.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/summitas-gruppe-erweitert-geschaeftsfuehrung-mit-ravindra-nath-als-coo-704311/

Copyright © 2025 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.