Neue Führungsstruktur bei vfm: Dörfler und Schmidt steigen in Geschäftsleitung auf

Die vfm-Gruppe stellt ihre Führung zum 1. Juli neu auf. Wie das Unternehmen im Rahmen seiner Hausmesse KHB in Würzburg mitteilt, erweitern Ulla Dörfler und Konrad Schmidt künftig die Geschäftsleitung. Beide Führungskräfte sind bereits seit Längerem in zentralen Funktionen für den Maklerverbund tätig. Der langjährige Geschäftsführer Robert Schmidt bleibt Teil der Unternehmensspitze. Klaus Liebig übernimmt als Inhaber den Vorsitz der Geschäftsleitung.

Robert Schmidt richtet seinen Fokus künftig noch stärker auf die technische Entwicklung innerhalb der Gruppe. Dabei steht insbesondere das Maklerverwaltungsprogramm Keasy im Mittelpunkt. Konrad Schmidt, der Anfang 2024 zu vfm gewechselt ist, übernimmt als Mitglied der Geschäftsleitung künftig die Verantwortung für Marketing sowie weiterhin für das Veranstaltungs- und Produktpartnermanagement. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Geschäftsmodell AO-plus.

Dörfler gehört seit Beginn ihrer Ausbildung im Jahr 2008 zum Unternehmen. Bisher verantwortet sie das Ressort Partnermanagement und Vertrieb. In ihrer neuen Rolle übernimmt sie zusätzlich die Führung der vfm-Versicherungskompetenzcenter.

Ergänzend zur neuen Führungsstruktur richtet das Unternehmen auch auf strategischer Ebene zusätzliche Kapazitäten ein. Alexander Retsch, seit 18 Jahren bei vfm tätig, übernimmt eine Stabsstelle der Geschäftsleitung. Als Prokurist und Syndikusanwalt unterstützt er die Führung insbesondere bei Nachfolgethemen, in der Unternehmensberatung für Kooperationspartner sowie beim Ausbau von AO-plus.