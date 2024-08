Global-Finanz: Konstantinos Liolis wird Vorstand – Vertrag von CEO Heinze endet

Manfred Bauer (62), langjähriges Vorstandsmitglied bei MLP, strebt aus Altersgründen keine Vertragsverlängerung an. In diesem Zuge kündigt der Finanzkonzern weitere Veränderungen in den Vorständen der Holding und von Konzerngesellschaften an. Wer wann welche Aufgaben übernimmt.