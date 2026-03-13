MRH Trowe und SV bauen bAV-Administration gemeinsam aus

Die SV Sparkassenversicherung und MRH Trowe vertiefen ihre Zusammenarbeit bei der Administration der betrieblichen Altersversorgung. Dazu erwirbt die SV über ihre Tochter SV bAV Consulting GmbH eine Beteiligung an der Heubeck pen@min GmbH. Das Unternehmen gehört seit 2025 zu MRH Trowe und ist auf Verwaltungslösungen für betriebliche Versorgungssysteme spezialisiert.

Heubeck pen@min übernimmt unter anderem die Verwaltung individueller Mitarbeiterkonten, die Anwartschafts- und Rentenverwaltung sowie Portallösungen für die digitale Kommunikation in der betrieblichen Altersversorgung. Beide Partner wollen damit ihre Position in einem Geschäftsfeld ausbauen, das für Versicherer, Berater und Arbeitgeber gleichermaßen an Bedeutung gewinnt.

Norman Dreger, Leiter des Segments Benefits, Pensions & Compensation bei MRH Trowe, verweist auf die langjährige Verbindung zur Sparkassenorganisation. „Seit vielen Jahren arbeiten wir mit der Sparkassenorganisation erfolgreich zusammen. Deshalb freuen wir uns, dieses gemeinsame Engagement nun auch mit einer gesellschaftsrechtlichen Verbindung zu bestätigen und gemeinsam am Ausbau unserer Services zu arbeiten“, sagt er.

Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Kartellbehörden. Über finanzielle Einzelheiten und weitere Details der Beteiligung haben die Unternehmen Stillschweigen vereinbart.