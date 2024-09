Swiss Life Deutschland verlagert IT-Infrastruktur bis Ende des Jahres in die Cloud

Swiss Life Deutschland wird bis Ende des Jahres 2024 seine Versicherungssparte und nahezu alle Anwendungen der Finanzberatung in eine cloudbasierten Infrastruktur überführen. Dieser Schritt markiere einen bedeutenden Meilenstein in der Digitalisierung des Geschäfts von Swiss Life Deutschland und setze neue Standards für Effizienz und Innovation in der Finanz- und Versicherungsbranche, betont der Versicherer.

„Die Entscheidung, unsere IT in die Cloud zu migrieren, ist ein strategischer Schritt, um unsere Position in der Branche zu festigen und uns mit Cloud-Technologien maximal zukunftssicher aufzustellen“, sagt Tobias Herwig, CTO Swiss Life Deutschland. „Mit dem Einsatz der Cloud-Technologie können wir nicht nur auf das Wachstum unseres Unternehmens in den letzten Jahren reagieren und unsere betriebliche Effizienz steigern, sondern auch flexibel auf Marktveränderungen reagieren, dem Vertrieb neue Technologien offerieren und unserer Kundschaft stets den größten Nutzen bieten“, zeigt sich Herwig überzeugt.

Eines der ersten Versicherungsunternehmen in der Cloud

Als eines der ersten Lebensversicherungsunternehmen in Deutschland verschaffe man sich mit der Migration eine Vorreiterrolle, da die Versicherungssparte des Unternehmens bereits nach Plan bis Ende des Jahres vollständig migriert ist. Die Finanzberatung wird ebenso mit nahezu allen Anwendungen überführt sein, betont Swiss Life.

Man investiere seit vielen Jahren stark in die Modernisierung der IT und die dazugehörige Infrastruktur und sei damit wesentlich weiter als andere Marktteilnehmer. Mit der Überführung in die Cloud setze man auf schnellere Prozesse, kostengünstigere Bereitstellung von IT-Infrastruktur und effizientes Datenmanagement.

Die Transformation ermögliche nahezu unbegrenzt skalierbare Kapazitäten und sehr schnelle Change-Prozesse. Und auch im Vergleich zu eigens betriebenen Rechenzentren ermögliche die cloudbasierte Infrastruktur höchste Systemverfügbarkeit und -stabilität sowie erhöhte Cybersicherheit durch die Nutzung der Cloud, zeigt sich der Versicherer überzeugt

Cloud-Migration erfüllt Regulatorik

Zudem könne man mit der Migration in die Cloud besser auf regulatorische Anforderungen reagieren, so argumentiert der Versicherer. „Als mittelgroßes Unternehmen können wir die Anforderungen an Compliance und Sicherheit besser umsetzen, indem wir cloudbasiert arbeiten. Mit eigens betriebenen Rechenzentren könnten wir dem auf langfristige Sicht wirtschaftlich nicht entsprechen und es würde unseren Ansprüchen an eigenverantwortlichem Arbeiten und modernster IT nicht genügen“, so Herwig.

Die Überführung in die Cloud soll zeigen zudem zeigen, dass der Versicherer auf vollautomatisierte Infrastruktur, ausschließlich auf Basis von Infrastructure-as-Code setze. Zudem soll die Schritte auch die Attraktivität als Arbeitgeber für Entwicklerinnen und Entwickler erhöhen. „Wir setzen einen neuen Standard in der Versicherungsbranche und demonstrieren, dass diese Branche entgegen ihrem Ruf innovativ und zukunftsweisend arbeitet“, fasst Herwig zusammen.

Die Migration in die Cloud nutzt Swiss Life als Chance, veraltete IT-Betriebsmanagementprozesse von Grund auf neu zu gestalten. Die gesamte IT-Infrastruktur ist vollautomatisiert provisioniert und der Anteil händischer Administrationstätigkeiten wird auf ein Minimum reduziert. Die dafür notwendige Basis besteht vollständig aus Softwarecode.

Eigens entwickelte Self-Service-Module ermöglichen es, die Landing Zone bei AWS mit geringem Aufwand direkt zu nutzen. Daneben will Swiss Life zukünftig den Fokus auf die Nutzung von cloudnativen und Open-Source-Technologien legen.

Zusammenarbeit mit Amazon Web Services

Die Umsetzung erfolgt nach Angaben von Swiss Life in enger Zusammenarbeit mit Amazon Web Services (AWS). Vor dem Projekt wurden verschiedene Anbieter von Cloud-Lösungen als mögliche Implementierungspartner untersucht. „Für dieses anspruchsvolle Projekt wollten wir mit dem besten Dienstleister zusammenarbeiten. Amazon Web Services konnte unsere hohen Anforderungen erfüllen“, so Herwig.

„Die Migration der gesamten IT-Infrastruktur in die AWS Cloud von Swiss Life Deutschland zeigt, dass alle Unternehmen, auch solche aus stark regulierten und sensiblen Branchen wie der Lebensversicherung, die Skalierbarkeit, Agilität und fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen von AWS sicher nutzen können“, sagt Stefan Höchbauer, Geschäftsführer AWS DACH und Zentral- und Osteuropa.

Indem Swiss Life Deutschland vollständig auf AWS setze, positioniere sich das Unternehmen an der Spitze von Innovation und digitaler Transformation in der Versicherungsbranche in Deutschland. „Ihre erfolgreiche Cloud-Einführung beweist, dass Unternehmen mit AWS veraltete Systeme modernisieren, Abläufe automatisieren und die Produktentwicklung beschleunigen können, während sie die strengsten Compliance- und Datenschutzstandards erfüllen“, so Höchbauer.