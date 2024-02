Swiss Life Deutschland wächst auch 2023

Das sagte der noch bis Juni 2024 amtierende CEO Jörg Arnold bei einem Pressegespräch in Hannover. Die endgültigen Zahlen liegen zwar noch nicht vor, aber voraussichtlich werde 2023 ein „All-Time-High“, so Arnold (zur Bildergalerie).

Er führt das auch auf den geringen Altersdurchschnitt der rund 6.000 Vertriebspartner zurück. Er liegt mit etwa 35 Jahren weit unter dem Branchenschnitt von über 50 Jahren. Damit erreicht Swiss Life Deutschland auch ein vergleichsweise junges Klientel. So lag das Durchschnittsalter der etwa 110.000 Neukunden im Jahr 2023 bei 29 Jahren. „80 Prozent unserer Neukunden sind unter 40 Jahre alt“, so Arnold. In dieser Altersgruppe sei das Interesse an Versicherungs- und Anlagelösungen durchaus groß.

Über 1.000 Mitarbeitende in Hannover

Die Zahl der Mitarbeitenden von Swiss Life am Standort Hannover überschritt 2023 derweil die Grenze von 1.000. Weitere knapp 1.000 Kollegen arbeiten am Standort der Versicherung in München. Allein in Hannover, wo die Finanzberatung mit den Marken Swiss Life Select, Tecis, Horbach und Proventus angesiedelt ist und unlängst mit dem Neubau „Karriere Campus Hannover“ ein eigenes Seminar- und Tagungszentrum eröffnet wurde, gibt es derzeit 70 offene Stellen, hauptsächlich im IT-Bereich, sagte Arnold.

Arnold tritt Ende Juni 2024 nach sieben Jahren auf eigenen Wunsch als CEO zurück und wird Aufsichtsratsvorsitzender (nicht exekutiv) der Swiss Life Deutschland Holding GmbH. Er wird in diesem Jahr 60 Jahre alt und begründete den Schritt mit seiner privaten Lebensplanung. Die Leitung des Deutschlandgeschäfts wird per 1. Juli 2024 Dirk von der Crone (47) übernehmen.