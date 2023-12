Führungswechsel bei Swiss Life Schweiz und Deutschland – Frost und Arnold geben Vorstandsvorsitz ab

Im Frühjahr 2024 kommt es bei Swiss Life zu einem Führungswechsel: Patrick Frost, der 2006 als Group CIO in die Konzernleitung von Swiss Life eintrat und seit 1. Juli 2014 Group CEO ist, gibt seinen Posten auf. Die Konzernleitung übernimmt Matthias Aellig. Zudem tritt Jörg Arnoldt als Vorstand von Swiss Life Deutschland Ende Juni 2024 zurück und wechselt in den Aufsichtsrat. Nachfolger wird Dirk von der Crone.

„Ich habe mich entschieden, im Mai 2024 nach 18-jähriger Tätigkeit in der Konzernleitung von Swiss Life, davon zehn Jahre als CEO, mich aus der operativen Tätigkeit zurückzuziehen und mich vermehrt auf strategische Aufgaben zu konzentrieren. Ich bin überzeugt, dass angesichts der sehr guten Entwicklung unseres Unternehmens nun der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel an der Spitze der Konzernleitung kommt. Ich freue mich, diese Aufgabe an Matthias Aellig übergeben zu können, mit dem ich seit vielen Jahren sehr vertrauensvoll zusammenarbeite“, sagte der bisherige Swiss Life CEO Patrick Frost zu seiner Demission.

Zum Nachfolger von Patrick Frost als Konzernchef hat der Verwaltungsrat per 16. Mai 2024 den derzeitigen Group CFO Matthias Aellig (52) ernannt. Aellig ist seit 2010 in Schlüsselfunktionen für Swiss Life tätig, zuerst als Group Chief Risk Officer und seit 2019 als Finanzchef. Zudem beabsichtigt der Verwaltungsrat von Swiss Life, der Generalversammlung 2026 die Wahl von Patrick Frost als Mitglied in den Verwaltungsrat vorzuschlagen.

Neuer Group CFO und damit Mitglied der Konzernleitung wird per 16. Mai 2024 Marco Gerussi (46). Er kam 2010 zu Swiss Life und hat Führungsfunktionen im Risikomanagement und im Finanzbereich innegehabt. Seit 2018 verantwortet er erfolgreich als Head Finance Transformation die anspruchsvolle Einführung der IFRS-Rechnungslegungsstandards 17/9 sowie der dazugehörigen unternehmensweiten Finanzsysteme, wobei er 2023 zusätzlich die Leitung der Group IT übernahm.

Wechsel an der Führungsspitze in Deutschland

Des Weiteren kommt es im Sommer 2024 an der Spitze von Swiss Life Deutschland zu einem Wechsel: Jörg Arnold tritt Ende Juni 2024 nach sieben Jahren auf eigenen Wunsch als CEO zurück und wird Aufsichtsratsvorsitzender (nicht exekutiv) der Swiss Life Deutschland Holding GmbH. Arnold habe die Swiss Life Deutschland seit 2017 sehr erfolgreich weiterentwickelt, teilte der Versicherer mit. Unter seiner Führung haben sich sowohl die Anzahl der Beraterinnen und Berater als auch die Ergebnisse der Finanzvertriebe nahezu verdoppelt, und in der Versicherung konnte beim Neugeschäftswert fast eine Verdreifachung erzielt werden.

Die Leitung des Deutschlandgeschäfts wird per 1. Juli 2024 Dirk von der Crone (47) übernehmen. Er ist bereits seit 2005 für das Unternehmen tätig und seit 2020 Mitglied der Geschäftsleitung. Dort verantwortet er den Bereich Services und Operations der Finanzvertriebe sowie das Personalwesen. Von der Crone hat über die Jahre wesentlich zum Erfolg von Swiss Life Deutschland beigetragen, etwa indem er den Einkauf, die Backoffice-Prozesse und das Produktmanagement der Finanzvertriebe neu ausgerichtet hat. Als CEO von Swiss Life Deutschland wird er Mitglied der Konzernleitung der Swiss Life-Gruppe.