Swiss Life plant 70 neue Beratungsstandorte

Der Finanzvertrieb Swiss Life Deutschland will in diesem Jahr rund 70 weitere Standorte und Kanzleien eröffnen. Der Beratungsbedarf sei so hoch wie selten zuvor, so das Unternehmen.

Mittlerweile verfügt das Unternehmen mit den angeschlossenen Beratungsgesellschaften Swiss Life Select, Tecis, Horbach und Proventus nach eigenen Angaben über ein Netz von mehr als 770 Standorten und konnte im vergangenen Jahr 77 neue Büros für die Beratung von Kundinnen und Kunden eröffnen.

„Der Beratungsbedarf ist nicht zuletzt aufgrund der Vielzahl an Krisen und der Inflation so hoch wie selten zuvor. Die Beratungsgespräche nehmen mehr Zeit in Anspruch und die Finanzoptimierung rückt in den Fokus. Mit unserem Standortausbau möchten wir dem Bedarf nachkommen und den Menschen Zugang zu qualifizierter Beratung und damit auch finanzieller Selbstbestimmung ermöglichen“, so Matthias Wald, Leiter Vertriebe und Mitglied der Geschäftsleitung.

Seit dem Jahr 2020 vergrößerte sich die Anzahl der Beratungsstandorte laut Swiss Life jährlich im Schnitt um zehn Prozent. Im vergangenen Jahr profitierten vor allem die Bundesländer Baden-Württemberg (plus 21 Prozent), Nordrhein-Westfalen, Sachsen (beide plus 18 Prozent), Sachsen-Anhalt (plus 13 Prozent) sowie Hessen und Bayern (beide plus 12 Prozent) von der Investition in neue Beratungsstandorte.