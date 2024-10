Technologie Startups: Signal Iduna und Angel Invest kooperieren

Bei seinen Startup-Investitionen will die Signal Iduna verstärkt neue Wachstumsfelder entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Kerngeschäftes erschließen. Dafür wird das Unternehmen die Zahl seiner indirekten Startup-Beteiligungen deutlich erhöhen und investiert zehn Millionen Euro in den „Angel Invest Fund III“.

Der Fonds zielt darauf ab, in 250 stark skalierende europäische Technologie-Startups in der Frühphase zu investieren. Angel Invest ist einer der aktiven und erfolgreichen Startup-Investoren in Europa. Der Versicherungskonzern ist mit seiner Innovationseinheit Signals und einem Fondsvolumen von über 100 Millionen Euro seit 2017 als Partner und Investor von Startups.

Dem Wagniskapital-Investor Signals VC gelangen unter anderem erfolgreiche Beteiligungen an der digitalen Coaching Plattform CoachHub und dem Mobility Automation Anbieter Vay. Diese kooperieren heute als strategische Partner mit Signal Iduna und unterstützen den Transformationsprozess innerhalb des Konzerns. Angel Invest-Gründer und –CEO Jens Lapinski hat die VC-Aktivitäten von Signal Iduna fünf Jahre als Mitglied des Venture Boards eng begleitet und ist mit dem Signals VC-Portfolio gut vertraut. Angel Invest übernimmt zukünftig das Management der bestehenden signals VC-Fonds.

Technology Briefing Center in Berlin geplant

Die Signal Iduna und Angel Invest planen zudem ein Technology Briefing Center in Berlin. Ziel sei es, das Engagement im Startup-Ökosystem weiter auszubauen. Das Team des Centers wird die wichtigsten Trends, Technologien und Innovationen, die Unternehmen heute verändern, analysieren und so wichtige strategische Erkenntnisse sammeln. Das Center wird in den Signals Open Studios entstehen, die als Begegnungsort zwischen Konzern- und Digitalwelt dienen.

Für Johannes Rath, Vorstand des Ressorts „Kunde, Service und Transformation“ dienen die Investments dazu, bis 2030 neue Wachstumsfelder zu erschließen. Gleichzeitig gehe es aber auch darum,den Weg zu einer lernenden Organisation fortsetzen. „Über Angel Invest fördern wir die nächste Generation europäischer Unternehmer und Unternehmerinnen und stärken die Innovationskraft der Versicherungsbranche.“ Momentum 2030 sei letztlich ein wesentlicher Baustein, um mit neuen Lösungen und Produkten verlässlicher Partner der Kunden zu bleiben, so Rath.

Jens Lapinski, Gründer und CEO von Angel Invest zeigt sich davon überzeugt, dass die neue Partnerschaft außergewöhnliche Chancen eröffne. „Unser Fund III hat jetzt einen großen institutionellen Ankerinvestor gewonnen und ist schon größer als der Vorgänger-Fonds. Insgesamt managen wir jetzt über 200 Millionen Euro. Dies gibt uns die Möglichkeit, mit Signal Iduna das Technology Briefing Center aufzubauen. Von Investmentfirmen initiierte Briefing Center, die Unternehmen und Startups verknüpfen, gibt es in den USA bereits. Das möchten wir auch in Deutschland aufbauen. Wir sehen das als starke Win-Win Situation”, so Lapinski.