Themenfonds: Zukunftsweisende Investments

All diese Themen sind mittlerweile investierbar. Und zwar über sogenannte Themenfonds. Sie bieten eine attraktive Möglichkeit, gezielt in zukunftsweisende Sektoren zu investieren und haben sich in den letzten Jahren zu einer der vielversprechendsten Investmentstrategien entwickelt. Sie konzentrieren sich auf spezifische Themen oder eröffnen Chancen, von den großen Trends der Zukunft – den sogenannten Megatrends – zu profitieren und sich aktiv an der Gestaltung der nächsten wirtschaftlichen Revolutionen zu beteiligen. Doch wie bei jeder spezialisierten Anlagestrategie sind sie nicht ohne Risiken. Die hohe Volatilität, das begrenzte Diversifikationspotenzial und die Unsicherheit über die langfristige Entwicklung eines bestimmten Trends müssen von Anlegern berücksichtigt werden.

Last but not least benötigen Investoren ein feines Gespür dafür, wie weit der Trend bereits gelaufen ist, um einschätzen zu können, ob noch ausreichend Wachstumspotenzial und damit Ertragskraft vorhanden ist. Das heißt, der Anleger muss in der Lage sein, den Markt in einer gewissen Art und Weise zu timen. Ein fast unmögliches Unterfangen gerade dann, wenn es sich nicht um einen Megatrend handelt, der meist leichter zu prognostizieren ist. Wem Fonds zu riskant sind, die nur auf ein Thema setzen, ist gut beraten, auf Multi-Themenfonds zu setzen. Damit streut er das Risiko über mehrere Themen und verstetigt zudem im Idealfall auch die Erträge.

Bei kluger Auswahl und einem langfristigen Fokus können Themenfonds einen spannenden und potenziell lukrativen Baustein für ein Portfolio darstellen – vor allem für diejenigen, die nicht nur heute, sondern auch in der Zukunft investieren wollen.

